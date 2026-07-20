Lietuviškos muzikos gerbėjams – naujas duetas eteryje

„Aš labai laukiau mūsų starto eteryje, nes nauji žmonės visuomet skatina pasitempti ir tave patį. Juk labai smalsu, kaip skambės mūsų duetas, kaip kalbėsim, susikalbėsim, kaip sutvardysim tą startinį malonų atsinaujinimo jaudulį. Beje, juk kuo daugiau tikrų ir nesuvaidintų „kliurkų“ – tuo klausytojui bus tik smagiau. Na, bent jau tas kelias pirmąsias dienas. O po to, esu tikras, klausytojai iš mūsų gaus tik pačią geriausią energiją iš pat ryto ir, žinoma, daug lietuviškos muzikos. Pažadu jau dabar – nauji žmonės, nauji juokeliai, naujos ir jau pamėgtos rubrikos. Mes jau eteryje ir laukiam ten visų klausytojų rytais kasdien“, – sako RELAX FM ryto laidos vedėjas Giedrius Leškevičius.
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Sparčiai išpopuliarėjusios, itin dažnai koncertuojančios grupės „Popkultūra“ narys Emilis – ir tikras radijo profesionalas, dirbantis čia jau daugiau nei 10 metų: „Esu labai laimingas, kad dabar vėl turėsiu galimybę bendrauti su Lietuvos žmonėmis per radiją. Man tai be galo įdomu. Radijas man buvo ir yra ypatinga vieta – čia galima tūkstančiams klausytojų sukurti nuotaiką visai dienai. Norisi, kad žmonės įsijungtų RELAX FM puikiai žinodami, ko gali tikėtis – lietuviškų dainų, įdomių pokalbių ir, žinoma, šiek tiek humoro. Kodėl nusprendžiau prisijungti prie RELAX FM? Čia dirba labai rimta ir patikima profesionalų komanda. Labai vertinu savo naująjį laidos partnerį Giedrių ir programų direktorių Evaldą Griškevičių. Abu jie yra tikri savo srities ekspertai, todėl nė akimirkos nedvejojau priimdamas pasiūlymą padirbėti kartu. Jei bent trumpam mūsų su Giedriumi duetas taps jūsų ryto dalimi, vadinasi, būsime padarę tai, dėl ko ir susitinkame eteryje.“
Tiek Giedrius, tiek Emilis puikiai žinomi lietuviškos muzikos gerbėjams. Bet ar naujas duetas kada nors ir uždainuos kartu? Radijo eteryje, ypač ankstyvais rytais, dažnai nutinka smagūs ir nesuplanuoti dalykai. Vasariškai atsinaujinusi, naujomis rubrikomis papildyta RELAX FM ryto laida „Geriausia diena“ su Giedriumi Leškevičiumi ir Emiliu Linge eteryje jau skamba šiokiadienių rytais nuo 6.30 iki 11.00 valandos.
RELAX FM – viena populiariausių ir sparčiausiai augančių radijo stočių Lietuvoje, grojanti daug lietuviškos muzikos. Naujausiais tyrimų duomenimis (KANTAR radijo auditorijos tyrimas 2026 m. žiema – pavasaris), RELAX FM per savaitę pasiekia apie 390 tūkstančių, o per dieną – iki 186 tūkstančių Lietuvos gyventojų. RELAX FM galima klausytis FM bangomis, o internetu ar automobilyje patogiausia per programėlę RADIJAS.LT.