Nuo koncertų iki išskirtinių ekskursijų: Kaune praūžė Aludarių diena.

Ekskursijų vietų neliko dar iki renginio
Šventės pradžią tradiciškai pažymėjo naujo gėrimo statinaitės atidarymas ir padėka daryklos aludariams. Būtent jų amatas, žinios ir kūrybiniai ieškojimai kasmet tampa svarbia „Aludarių diena by Volfas Engelman Nealkoholinis“ programos dalimi. Šiemet renginio dalyviai degustacijų erdvėje galėjo paragauti keturių specialiai šiai progai išvirtų gėrimų, kurių receptus įkvėpė skirtinguose pasaulio kraštuose aludarių sukauptos patirtys.
„Aludarių dienos šventę pradėjome rengti norėdami žmonėms iš arčiau parodyti, kiek žinių, darbo bei kūrybos slypi už kiekvieno mūsų sukurto gėrimo. Taip pat norime pagerbti mūsų aludarius, be kurių nebūtų ir „Volfas Engelman“. Šiandien matome, kad šis renginys užaugo į laukiamą ir jau tradicinę miesto šventę“, – sako „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas.
Jonas Nainys atskleidė, kodėl subyrėjo „Radistai“: „Rolka, tai kodėl?“
Didelio susidomėjimo sulaukė ir ekskursijos po didžiąją „Volfas Engelman“ daryklą. Į jas patekti galėjo tik iš anksto užsiregistravę lankytojai, o visos vietos buvo rezervuotos dar iki renginio. Ekskursijų dalyviai išvydo kasdien lankytojams uždaras gamybines erdves, susipažino su gėrimų gamybos procesu, išgirdo apie receptų kūrimą ir aludarių darbo subtilybes.
Įprastai ekskursijos vyksta gerokai mažesniame studijos bravore, todėl kartą per metus suteikiama galimybė pamatyti visą didžiąją daryklą tapo vienu išskirtiniausių vakaro akcentų.
Susiję straipsniai
„Publika nustebino savo smalsumu – žmonės rinkosi ekskursijas, diskutavo su aludariais, dalyvavo degustacijose, domėjosi procesais ir atėjo ne tik paklausyti muzikos. Siekiame išlaikyti tokį artimą ryšį nuolat, o ne tik kartą per metus, todėl šis tiesioginis susidūrimas su savo bendruomene mums yra didžiausia šventės vertė“, – pastebi M. Horbačauskas.
Prie scenos – iki pat vidurnakčio
Vakarui įsibėgėjus vis daugiau žmonių būriavosi prie pagrindinės scenos, kur koncertinė programa tęsėsi iki pat vidurnakčio – valanda ilgiau nei ankstesniais metais.
Publiką dainuoti kartu kvietė Saulius Prūsaitis, o kaip visada energingą pasirodymą surengė ir grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
Muzikinę vakaro programą vainikavo jau ne pirmus metus į „Aludarių diena by Volfas Engelman Nealkoholinis“ sugrįžtantis Jovani. Jo pasirodymo metu bravoro prieigose skambėjo ir paties atlikėjo kūriniai, kuriuos kartu su juo dainavo susirinkusi publika.
„Į Aludarių dieną Kaune visada gera sugrįžti. Groti miesto centre yra visai kitoks jausmas nei įprastoje festivalio erdvėje – žmonės yra arti, matai jų reakcijas ir nuo pirmųjų kūrinių jauti ryšį su publika. Noriu, kad klausytojai atpažintų dainas, dainuotų kartu, atsipalaiduotų ir po pasirodymo namo išvažiuotų su šypsena. Šį vakarą būtent taip ir buvo“, – pasakoja Jovani.
Nuo 2018 metų „Volfas Engelman“ organizuojama Aludarių diena per šį laiką tapo viena laukiamiausių vasaros švenčių Kaune, suburianti per 7 tūkst. lankytojų per metus. Organizatorių teigimu, renginio idėja nesikeičia – kasmet atverti daryklos duris, supažindinti žmones su aludarių darbu ir pakviesti kartu praleisti vasaros vakarą.