Pasibaigus tradicinėms „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynėms, veiksmas persikėlė į Vytauto gatvėje įsikūrusį „OlyBar“ kokteilių barą, kuriame vyko oficialios renginio dūzgės su Oksanos Pikul bei Monikos Kvietkutės dueto „Pupytės“ koncertu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Karštą vasaros vakarą sausakimšame „OlyBar“ susirinko gausus būrys lankytojų, nusprendusių šeštadienį praleisti su muzika, kokteiliais ir „Pupyčių“ šou.
Renginyje kartu su žiūrovais linksminosi komikas Mantas Katleris bei O. Pikul sužadėtinis, kovotojas Dominykas Dirkstys.
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Vakaro metu skambėjo klausytojams puikiai pažįstami grupės hitai, o dalį jų Oksana ir Monika atliko įsimaišusios į žiūrovų minią.
Ypač garsiai nuskambėjo kultiniu tapęs kūrinys „Pupytės“, kurį grupė šiemet prikėlė naujam gyvenimui. Beveik prieš du dešimtmečius išpopuliarėjusi daina privertė kartu dainuoti ir šokti visą Palangoje susirinkusią publiką.
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Programą „OlyBar“ bare papildė ir dar viena išskirtinė pramoga – kiekvieną vasaros šeštadienį čia vykstančios Las Vegaso stiliaus (ne)tikros vestuvės, kurias vedė rokenrolo karaliumi Elviu Presliu persirengęs vedėjas. Simbolinį „taip“ ištarusių lankytojų laukė žiedai, gėlių arka, veliumas, puokštė ir nuotrauka prisiminimui, o viena iš porų „susituokė“ ant koncerto scenos.
Oficialios „Aurum 1006 km“ lenktynių dūzgės tapo triukšmingu keturias dienas trukusio automobilių sporto festivalio finaliniu akordu. Šiemet jau 27-ąjį kartą vykęs didžiausias Baltijos šalyse automobilių sporto festivalis žiūrovams pasiūlė gausybę renginių, tarp kurių – automobilių paradas, „OlyBet“ remiamas „Moterų iššūkis“, traukos lenktynės ar „Motor Fest“ paroda.
Lenktynių savaitę „OlyBar“ bare taip pat vyko „Moterų iššūkio“ dūzgių vakarėlis su Justės Kraujelytės ir Sauliaus Sakavičiaus dueto „Pluie de Comètes“, nemokama „Aurum 1006 km“ nugalėtojų taurės ekspozicija, o šalia Vytauto g. 35 pastato net tris dienas buvo eksponuojamas 2023 ir 2024 metų lenktynių čempionų sportinis automobilis „Mercedes AMG GT3 EVO“.
Oksana Pikul-JasaitienėMonika ŠedžiuvienėKoncertas
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