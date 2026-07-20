Savaitgalį Palanga virs didžiausia šalyje dienos šokių aikštele

Išskirtinio kalibro užsienio žvaigždės iš JAV, Čilės ir Vokietijos
Kaip sako renginio sumanytojas ir organizatorius Albertas Martinaitis, į „VAYUS“ atvyks net trys ryškūs atlikėjai iš užsienio, kurių kūryba ne tik vertinama industrijoje, bet ir formuoja tai, kaip skamba šiandienos elektroninė muzika.
„Marcellus Pittman, Move D ir Paula Tape yra tokio kalibro atlikėjai, kurie groja arba pagrindiniuose Europos festivaliuose, arba uždarose, kartais net nišinėse underground erdvėse. „VAYUS“ jie gros dienos šokių formatu Palangos pajūryje. Tokio lygio atlikėjams tai labai retas, intymus formatas“, – sako A. Martinaitis.
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Marcellus Pittman – iš Detroito kilusi legenda, 3 Chairs kolektyvo, kuriame taip pat groja Theo Parrish, Rick Wilhite ir Moodymann, narys, už kurio plokšteles kolekcininkai pasiryžę mokėti triženkles sumas. Berghain'e, Dekmantelyje ir Robert Johnson klube jo setai laikomi didžėjaus amato etalonu. Marcellus Pittman išsiskiria dėmesiu vinilui, soul melodijai ir hipnotiniam grūvui.
Move D (David Moufang) – vokiečių elektroninės muzikos legenda. Jo muzikinė istorija prasidėjo dar XX amžiaus septintajame dešimtmetyje ir aprėpia džiazą, psichodelinį roką, soulą bei ankstyvąją elektroninę muziką. Šiandien jis – vienas svarbiausių vardų house muzikos scenoje ir kaip prodiuseris, ir kaip didžėjus. Jo įrašų pamatas – house muzikos tradicija, tačiau kaskart ji pateikiama taip, kad ir ilgamečiai gerbėjai, ir tie, kurie su Move D susiduria pirmą kartą, lieka nustebinti.
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Paula Tape – ryškiausia naujosios kartos „VAYUS“ programos atstovė. Prieš trejus metus ji tapo pirmąja iš Čilės kilusia BBC Radio 1 rezidente, o prieš porą metų išleido debiutinį „Essential Mix“. Jos grojimas pasižymi laisve, eklektika ir eksperimentais, įkvėptais ankstyvosios indie muzikos grupių būgnininkės karjeros. Pasaulinėse šokių aikštelėse ji išsiskiria savitu stiliumi – underground šokių muzika persipina su synth house skambesiais.
Paulą Tape atstovauja viena ryškiausių Europos elektroninės muzikos agentūrų – Berlyne įsikūrusi „Temporary Secretary“ (TS), kuruojanti tokius pasaulinio garso vardus kaip HVOB, Dixon, Âme, Jimi Jules, Acid Pauli ir Axel Boman.
Lietuvos house muzikos atlikėjų pasirodymai – B2B kolaboracijose
Šiemet nė vienas Lietuvos atlikėjas į „VAYUS“ sceną nelips vienas – visi gros B2B kolaboracijose.
„B2B (angl. back-to-back) elektroninės muzikos kontekste – formatas, kuriame scena vienu metu dalijasi du ar daugiau didžėjų: kūrinius jie groja pakaitomis. Tai muzikinis pokalbis, kartais net karšta diskusija tarp skirtingų muzikinių pasaulių, kurie susitinka scenoje ir gyvai, prieš auditoriją, randa bendrą kalbą. Dienos šviesoje galima ir matyti, ir girdėti, kaip atlikėjai vienas kitą užveda, rodo kryptį, atsako vienas kitam muzika. Tokie pasirodymai turi visai kitokį gyvybingumą“, – pasakoja A. Martinaitis.
Šeštadienį pasirodys lietuviai, atskleisiantys festivalio muzikinį identitetą: Cport Cistema x Hades, Oyster x Less Feeling, Lover Live ir Tušas (Mountak x Elboe x Une).
Vienas lietuvių pasirodymas taps išskirtine patirtimi. Kartu su didžėjų muzika skambės gyvai atliekamas instrumentinis pasirodymas. Kuris pasirodymas taps reta elektroninės muzikos kolaboracija su gyvai atliekama muzika, neatskleidžiama – tai liks staigmena festivalio bendruomenei.
Kas yra dienos šokiai ir kodėl jie keičia vakarėlių kultūrą?
Dienos šokiai – tai sąmoningas pasirinkimas į pramogas pažvelgti kitaip: atviroje erdvėje, natūralioje šviesoje, įkvepiančios gamtos apsuptyje. Toks formatas, pasak A. Martinaičio, suteikia visai kitokią patirtį.
„Saulės šviesoje žmonės jaučiasi saugesni, tampa atviresni, pastabesni aplinkai, lengviau atsipalaiduoja ir pamiršta rūpesčius, todėl ir muzika veikia kitaip, ir žmonės vieni kitiems, net ir šalia esančiam nepažįstamajam, tampa kur kas draugiškesni. Formuojasi pozityvi energija, ryšys su aplinka, draugiška, tolerantiška ir atvira bendruomenė, kurioje žmonės vieni kitus priima atviriau“, – teigia A. Martinaitis.
Būtent tokį festivalį „VAYUS“ jau beveik dešimtmetį A. Martinaitis ir stengiasi kurti – atvirą, tolerantišką, džiaugsmingą, pozityvų ir šviesų.
„Esu palangiškis, čia gimiau, užaugau, Palanga man yra sava, todėl visų, atvykstančių į festivalio savaitgalį, laukiu kaip svečių savo namuose. Noriu parodyti kokybišką, stilingą Palangos pusę, supažindinti su dienos šokių formatu ir skleisti žinią, kad maloniausia pasilinksminimo patirtis yra dienos šviesoje, gamtoje“, – teigia A. Martinaitis.
Dienos šokių kultūra pastaruosius kelerius metus sparčiai auga visame pasaulyje. Tokio formato renginiai organizuojami visoje Europoje, ypač Amsterdame ir Barselonoje.
Vasaros simbolis – festivalis „VAYUS“ – dienos šokių formatą pionieriškai puoselėja jau aštuonerius metus. Festivalio organizatoriai nuo pat pradžių dienos metą pasirinko kaip pagrindinę pasilinksminimo sceną ir šio principo laikosi iki šiol.
„VAYUS“ startuos liepos 25-osios, šeštadienio, vidurdienį ir truks lygiai 12 valandų.