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Iš seniai girdėto Sauliaus Prūsaičio – netikėta žinia

2026 m. liepos 21 d. 12:30
Saulius Prūsaitis pristato dainą „Be tavęs man skauda širdį“ ir originalų jos vaizdo klipą. Per savo muzikinės karjeros metus dainininkas visus išmokė vieno: kad ir kaip besistengtum, negali nuspėti, koks bus kitas jo kūrinys, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Jis ne vieną sykį kardinaliai keitė ne tik savo kostiumų spalvinę gamą, bet ir tai, kas nedaug kam pavyksta – muzikos stilių. Jei turime tai omenyje, šis kartas lyg ir nebeturėtų stebinti, bet... jūs vis tiek to nesitikėjote.
Kitoks skambesys, konceptualus vaizdo klipas ir visiškai naujos nuotaikos dainininko muzikos studijoje. Daugiau nei po pusės metų pertraukos Saulius Prūsaitis grįžta ir verčia naują puslapį.
„Sąmoningai pasirinkau pertrauką, nes jutau, kad nebeįdomu daryti, ką dariau anksčiau. Jutau didelį vidinį pokyčių poreikį ir galų gale išgryninau sau, ką noriu kurti ir kaip tai turi skambėti“, – sako jis ir žada naują, visai kitokį, nei anksčiau buvę, albumą.

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Jo įžangine daina ir tampa „Be tavęs man skauda širdį“, kurios plakatiškai ryškų vaizdo klipą žiūrėkite čia:
Vaizdo klipe vaidino visa dainininko grupė: Paulius Adomėnas, Ieva Krasauskaitė, Laimonas Jančas, Eglė Keturkė, Laimonas Staniulionis, ir žinoma, pats Saulius Prūsaitis.
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Jis – klipo idėjos autorius ir režisierius, o nufilmuoti ir vizualiai apipavidalinti bei sudėlioti klipą padėjo operatorius Algirdas Vaičaitis bei montažo režisierius ir postprodukcijos kūrėjas Domas Verikas.
Nauja daina jau skambėjo koncertuose ir publikos reakcija žada jai populiarumą.
„Beveik visas dainas (su labai retomis išimtimis) pirmiausia išbandau scenoje. Tai geriausias būdas suprasti, kokia bus tos dainos ateitis. Iš to, ką jau mačiau – šios gyvenimas bus neblogas“, – šypteli jis.
 
Saulius PrūsaitisDainaMuzika

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