Valso karalius Andre Rieu skelbia papildomą šou Kaune

André Rieu koncertai Kaune šiemet tapo tikra muzikos švente. Tūkstančiai žiūrovų kartu dainavo, plojo, šoko ir negailėjo ovacijų tiek maestro, tiek jo legendiniam Johano Štrauso orkestrui. Koncertų metu netrūko juoko, jautrių akimirkų, o vakaro pabaigoje visa arena pakilo iš savo vietų ir ilgai dėkojo muzikantams už nepamirštamus koncertus.
„Muzika sujungia žmones, o Kaune mes tai pajutome visa širdimi. Vis dar esu sujaudintas šilto Lietuvos publikos priėmimo. Matyti tokį didžiulį susidomėjimą mūsų koncertais Kaune – didžiausia dovana man ir visam orkestrui. Todėl labai džiaugiuosi, kad kitų metų birželį galėsime vėl susitikti net du vakarus“, – pasakoja maestro, šiandien paskelbęs papildomą pasirodymą Kaune 2027 m. birželio 1 dieną.
Pardavęs daugiau nei 40 milijonų albumų ir kasmet koncertuose džiuginantis daugiau nei 700 000 žiūrovų visame pasaulyje, A. Rieu neabejotinai yra vienas sėkmingiausių atlikėjų. Jo koncertai kasmet vyksta sausakimšose arenose nuo Čilės iki Abu Dabio, o kitą vasarą jis savo muziką vėl dovanos Lietuvos publikai.
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2027-aisiais Kaune žiūrovai galės mėgautis romantiška programa, kurioje skambės operos ir miuziklų muzika, kino kūriniai, nemirtingi šlageriai, tradicinės melodijos ir, žinoma, valsai. André Rieu koncertai užburia ne tik kerinčia muzika, bet ir jo charizma bei humoro pripildytu pasirodymu scenoje. Įspūdingi kostiumai, didinga scenografija ir efektingos šviesos pritraukia įvairaus amžiaus žiūrovus į šiuos koncertus.
A. Rieu klasikinę muziką pavertė prieinama milijonams žmonių visame pasaulyje ir išpopuliarino valsą – net futbolo stadionuose tūkstančiai žiūrovų yra lingavę pagal Šostakovičiaus melodijas. Jo koncertai yra kvapą gniaužiantis reginys: orkestras ir solistai atvyksta iš šešiolikos skirtingų šalių, André turi savo kostiumų dizainerius ir net keturias keliaujančias scenas. Jis su orkestru taip pat turi asmeninį trenerį, gydytoją bei tris virtuvės šefus.
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A. Rieu gimė Mastrichte, Nyderlanduose, muzikantų šeimoje. Jis yra sėkmingiausias pasaulio smuikininkas ir visų laikų daugiausia albumų pardavęs klasikinės muzikos atlikėjas. Jo tėvas dirigavo Limburgo simfoniniam orkestrui, o pats André pradėjo groti smuiku būdamas vos penkerių. 1978 m. jis subūrė savo pirmąjį ansamblį – Mastrichto salono orkestrą, kuris 1987 m. tapo Johano Štrauso orkestru – didžiausiu privačiu orkestru pasaulyje.
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