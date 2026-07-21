Vilniaus 700-mečiui sukurtas Vladimiro Tarasovo kūrinys po kelerių metų grįžta į sostinę

„Vaikštant Vilniaus garsais“ – garsinė kelionė per miesto istoriją, jo gatves, skirtingų tautų, religijų ir kultūrų paliktus pėdsakus. Vilniaus skambesį V. Tarasovas suvokia kaip septynis šimtmečius kuriamą daugiabalsį ansamblį, kuriame išlieka skirtingų miesto bendruomenių atmintis.
„Vilnius yra kosmopolitiškas miestas. Jame nuo seno gyveno skirtingos tautos ir kultūros, tarp jų – gausi žydų bendruomenė. Visi vieni kitus myli – apie tai ir yra šis koncertas“, – sako V. Tarasovas.
Vaikštant senosiomis Vilniaus gatvėmis, pro skirtingų konfesijų bažnyčias, buvusios Didžiosios sinagogos vietą ir namus, susijusius su Vilniaus Gaonu, atsiveria daugybė miesto istorijos sluoksnių. Vieni jų išlikę architektūroje, kiti – vos matomuose fragmentuose, tačiau jų skambesys tebėra juntamas.
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Šiai istorijai perteikti V. Tarasovas pasitelkia perkusiją – instrumentus, lydinčius žmoniją nuo seniausių laikų, gerokai anksčiau nei atsirado melodiniai instrumentai. Mušamieji menininkui leidžia perteikti tai, ko neįmanoma tiksliai užrašyti natomis: laiko pojūtį, gilesnę atmintį ir mieste išlikusį istorijos aidą.
Kūrinys turi aiškią kompozicinę struktūrą, tačiau kiekvieną kartą gimsta iš naujo. Reikšminga jo dalis – improvizacija, priklausanti nuo atlikimo vietos, vakaro atmosferos, aplinkos garsų ir klausytojų.
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„Kompozicijos forma nesikeičia, tačiau jos vidinė energetika kiekvieną kartą gali būti kitokia. Yra tam tikros muzikinės mizanscenos – taškai A ir B, o erdvę tarp jų visuomet užpildo improvizacija. Todėl kūrinys gali suskambėti kiek trumpiau ar ilgiau“, – pasakoja V. Tarasovas.
Ypatingą vaidmenį liepos 30-osios pasirodyme turės ir pats Aušros Vartų Karmelitų vienuolyno sodas. Kamerinėje senamiesčio erdvėje girdimi miesto, gamtos ir šalia esančių žmonių garsai taps gyvos kompozicijos dalimi.
„Kiekvienas šalia atsirandantis garsas turi iškart įeiti į kompoziciją – tada jis tampa tos muzikos dalimi. Muzika yra gyvas organizmas. Ji gimsta ir klausytojo galvoje: kiekvienas, kuris klausosi, kartu kuria tą muziką“, – teigia menininkas.
V. Tarasovas – viena svarbiausių Lietuvos ir Europos laisvojo džiazo asmenybių, legendinio V. Čekasino, V. Ganelino ir V. Tarasovo trio narys. Jo kūryba apima solo muziką, džiazą, šiuolaikinį meną, teatrą ir kiną. Solo pasirodymuose perkusiją jis paverčia savarankišku garsiniu pasauliu, kuriame ritmas, tembras, tyla ir erdvė kuria vientisą dramaturgiją.
Šio menininko pasirodymas taps įžanga į džiazo koncertus, kuriais „Summer Moods“ pasitiks vasaros pabaigą ir ankstyvą rudenį. Rugpjūčio 27 dieną vienuolyno sode pasirodys Karolio Šarkaus trio, o rugsėjo 3-iąją – vokalistės Lauros Budreckytės ir kontrabosininko Vyčio Nivinsko duetas „CinAmono Duo“.