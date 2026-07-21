Žinomas gitaristas Robertas Semeniukas ir dainininkė Sigita Jonynaitė atliko „Guns N’Roses“ baladę

Duetas įrašė naują dainos „Don’t Cry“ akustinę versiją ir nufilmavo vaizdo klipą.
„Esu grupės „Guns N’ Roses“ gerbėjas nuo dvylikos metų. Grupės gitaristas ir tobulų gitaros solo autorius Slash’as yra vienas tų gitaros dievukų, kuris inspiravo paimti gitarą į rankas paauglystėje. Jų dainos yra tapusios klasika, jų baladės kasdien skamba radijuje. Smagu, kad jie vis dar koncertuoja.
Axl Rose’o balso nesupainiosi su niekuo kitu, jis tapo devyniasdešimtųjų ikona ir stipriai tuo metu surezonavo šou biznį savo ekstravagantišku elgesiu ne tik scenoje. Nesuvaldomas, impulsyvus, žmogus viesulas, kuris nunešdavo visas scenas ir išsjudindavo minias gerbėjų.
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Mėgstu kartais padainuoti jų dainas tiesiog savo malonumui namuose, o kartais nusinešu tai ir į sceną. Kelis kartus mačiau juos gyvai. Jie neleidžia man pasenti.“ – prisiminė Robertas.
„Aš myliu šitą mūsų akustinį duetą. Čia mes grojame dainas, kurios suvirpino mums širdis dar paauglystėje. Mes su Robertu kartu mokėmės M.K.Čiurlionio menų mokykloje ir užaugom tos pačios muzikos fone.
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Mano pačios nuostabai, šitoj dainoj mūsų balsai taip tobulai sulipo ir taip nuostabiai suskambėjo, kad gimė mintis nufilmuoti klipą ir leisti tai išgirsti platesnei publikai.
„Guns N’Roses“ viena iš mano mėgstamiausių grupių, kurios dainų beklausydama grįžtu į savo nerūpestingą paauglystę. Kas galėjo pagalvoti, kad mano klasiokas virins gitara neblogiau nei Slash’as ir mes būsim štai tokie šaunūs rokeriai ant visos Lietuvos“ – pasakojo Sigita.
„Įrašyti šią dainą mintis kilo visiškai ekspromtu, vienos repeticijos metu. Tiesiog pradėjau dainuoti, Sigita pritarė ir tai suskambėjo. Nusprendėme, jog reikia įamžinti.
Groti pasaulinio garso kūrinius, akustines jų versijas yra didelis iššūkis. Akustiškai perdarant tokį kūrinį, nėra už ko pasislėpti, ar kažką užglaistyti, nėra būgnų, ar fūzuotų gitarų, boso, klavišinių, turi tik akustinę gitarą ir savo balsą. Bet, išduosiu paslaptį, įrašėme savo vokalo partijas iš pirmo karto, nenaudojome jokių balso taisymo efektų, įrašyta paprastai, „senoviškai“, be pagražinimų, taip kaip mums gaunasi.
Šia dainos versija, norėjosi grupei atsidėkoti už jų nuostabų muzikinį palikimą ir padarytą įtaką. Gero klausymo, bičiuliai!“– sako Robertas.
„Guns N’ Roses“ „Don’t Cry“ naują aranžuotę atlieka Robertas Semeniukas ir Sigita Jonynaitė, vaizdo klipą nufilmavo dueto geras bičiulis Justas Šeibokas, garso suvedimu pasirūpino Germanas Skoris.
Duetas gyvai pristatys savo naują koncertinę programą liepos 23 dieną, Palangoje, klube „Vandenis“, kur išgirsite gyvai atliekant gerai žinomus pasaulinius hitus, o taip pat ir „Don’t Cry“.
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