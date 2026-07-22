„Bijau, bet iš tiesų juk esu pasiruošusi. Arba man visi meluoja, – juokiasi Giedrė. – Mano šeima šypsosi, kai aš sakau, kad esu racionali. Iš dalies jie teisūs, jei kalbama apie buitį. Tačiau savo muzikiniame pasaulyje aš daug kartų viską pasveriu, pamatuoju, suvokiu realią padėtį.
Kaip solo dainininkė po „Empti“, „Pieno lazerių“ ir džiazinio periodo, savotiškai turėjau pradėti viską nuo pradžių. Bet kai per kelerius metus sukūriau pakankamai dainų, kurios yra mėgiamos, kai jau porą metų į mano koncertus susirenka tiek žmonių, kiek yra bilietų ir vienas po kito skelbiami sold out’ai – jau galima rengti ir solo koncertą arenoje.“
Jai patinka rizika kūryboje, aštresiuose tekstuose, sceniniuose įvaizdžiuose, tačiau skaičiuose Giedrė renkasi adekvatumą.
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„Tai lyg gimtadienis – jis būna didelis, jeigu turi daug draugų. Tai štai dabar tų draugų, kuriems reikalinga mano muzika, yra tiek daug, kad be arenos jau niekaip.
Nenoriu užsiciklinti apie šios salės dydį ir skaičius. Man reikia suruošti tą balių, kad visi būtų patenkinti, įkvėpti ir išsineštų šilumą širdyse po koncerto. Be to, dabar kuriu ir naują albumą. Todėl skaičius ar marketingą lengva ranka ir ramia širdimi palieku savo vadybinei komandai“, – sako dainininkė.
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Savo klausytojams ji – emocinis švyturys. Kaskart po koncerto Giedrė sulaukia žinučių su asmeninėmis išpažintimis. „Gera perskaityti, kad mano dainos yra apie tų žmonių gyvenimus. Kažkas prisipažįsta meilėje su mano muzika, kažkas tuokiasi, skiriasi, gedi, pasiima viltį.
Visada sakiau, kad mano kūrybą labiausiai įkvepia žmonės ir aš tiesiog surimuoju tai, ką matau. O šiaip, ne vienas kolega muzikantas yra sakęs, kad mano publika labai šviesi. Aš ir pati tai kaskart jaučiu. Ir be galo lojali. Didelė dalis sugrįžta į koncertus ne po vieną kartą. Labai tai vertinu ir saugau“, – ranką prie širdies spaudžia Giedrė.
Ar išskirtinio jos koncerto žiūrovai mėgausis nuogu talentu? O galbūt įnoringai areninei erdvei Giedrė ketina paruošti šou, apviltą įspūdingais efektais?
„Šiuo metu kaip tik vyksta sceninis planavimas ir pasiruošimas. Žinau tik tai, kad visada suveikia tiesa. Jeigu specialiai dėl arenos scenoje kartu su manimi atsiras šokėjų trupė, ugnies kamuoliai ir cirko meškutė ant dviračio – tai tikrai kirsis su mano kūryba. Todėl ir noriu surasti aukso vidurį tarp nuostabios scenos ir erdvės muzikai. Semiuosi įkvėpimo, lankydamasi kitų muzikantų koncertuose.
Gaudau bilietus ir važiuoju į užsienį pildyti savo paauglystės svajonių: buvau „Jamiroquai“, Alanis Morissette koncertuose, rudenį vyksiu paklausyti Jill Scott. Štai ten tikrai viskas pastatyta ant nuogo talento. Nepaisant to, kad techninės ir
vizualinės galimybės šiuo metu yra labai didelės – muzikai skiriamas pirmas planas. Man tai labai patinka, – kalba Giedrė. – Manau, mums viskas pavyks nuostabiai. Ne pirmas koncertas.
Kažkiek didesnis, bet juk ne tame esmė. Svarbu, kad vis dar smalsu ir norisi kurti. Be to, kartu dirba puiki scenos žmonių komanda, tad susikursime sau tokią „Euroviziją“, kuri mums patiems bus miela. Linkiu lengvumo ir polėkio mums visiems!“
Kovo 20 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje ypatingai suskambės Giedrės gerbėjų pamėgti didieji hitai: „Jei Dievui būtų gimusi dukra“, „Kiaurai sielas“, „Šiaurės vėjas“, „Gera mylėtis“, „Pabandyk“, „4 milimetrai“, „Tą naktį grojo Tomas Boo“ ir daugelis kitų kūrinių. Koncerto bilietus platina bilietai.lt.
GiedrėGiedrė KilčiauskienėŽalgirio arena
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