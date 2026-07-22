Kas slepiasi už operos žvaigždės? Nomeda Kazlaus Palangoje pristato netikėtą renginio formatą

Tai bus ne koncertas, o naujo formato gyvas pokalbis, kuriame žiūrovai išvys kitą – retai matomą – žinomos operos ir televizijos asmenybės pusę.
Renginį ves žurnalistė Ugnė Martusevičiūtė. Vakaro metu Nomeda Kazlaus atvirai kalbės apie savo kūrybinį kelią, gyvenimo pamokas, sėkmes ir iššūkius, atsakys į publikos klausimus, o vakarą papildys muzikiniai siurprizai.
Svarbi renginio dalis – jaunųjų talentų mentorystė. Nomeda scenoje pristatys jaunuosius atlikėjus, jiems akompanuos Rimvydas Mitkus.
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Šiuo projektu siekiama sukurti intelektualią kultūrinę erdvę, kurioje susitinka menas, mentorystė ir įkvepiančios istorijos.
Nomeda Kazlaus – tarptautinį pripažinimą pelniusi operos primadona, televizijos laidų autorė ir vedėja, mentorė, vienintelė Lietuvos operos solistė, dainavusi pagrindinius vaidmenis pasaulio scenose kartu su operos legenda Montserrat Caballé, N.Kazlaus vokalo vasaros akademijos meno vadovė ir įkūrėja.
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Beje, liepos 24 d. 20 val. Palangos Kurhauze vyks N.Kazlaus vokalo vasaros akademijos dalyvių iškilmingas koncertas ir diplomų įteikimas, įėjimas nemokamas. Renginys: „Susitikimas su operos žvaigžde Nomeda Kazlaus Palangoje“ Liepos 25 d., 20 val. Palangos kultūros centre (Kurhauze). Bilietus platina „Kakava“.
Nomeda Kazlauskaitė-KazlausOperasolistė
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