Lietuviškos muzikos padangėje – nauja jėga: kviečia į ypatingą koncertą

Koncerte skambės aktorių dainos: Kosto Smorigino „Paukščiai“, Sauliaus Mykolaičio „Matrica“, kūriniai iš lietuviškų miuziklų – „Velnio nuotaka“, „Meilė ir mirtis Veronoje“, taip pat iš kino klasikos filmų: „Gladiatorius“, „Didysis šou meistras“.
Tačiau bus nepamirštos ir lietuviškos estrados melodijos: „Riešutų žydėjimas“, „Laukų gėlė“, „Vasara, vasara“. Kiek netikėtai suskambės ir itališkos estrados kūrinys „Bella Ciao“ bei paties E. Sipavičiaus kūrinys „Diskoteka“ styginių aranžuotėje kartu su V. Genyte ir O. Kunsunga.
„Gala žvaigždės“ kūrėjai žada vakarą, kuriame bus svarbi ne tik muzika, bet ir atmosfera, todėl specialiai šiam projektui kuriamos naujos kūrinių aranžuotės, rafinuota ir subtili scenografija bei išskirtiniai kostiumai, o visa tai leis žiūrovams pasinerti į šventišką, elegancijos kupiną muzikinę kelionę.
„Norėjosi sukurti koncertą, kuriame susitiktų skirtingi muzikos ir teatro žanrai, bet juos vienytų pakili, šventinė emocija. Vakaro dramaturgija sukurta taip, kad kiekvienas pasirodymas būtų savarankiška patirtis, o visas renginys – lyg vientisas, elegantiškas pasakojimas“, – sako O. Kunsunga.
Vakaro programoje naujai suskambės klasikinės arijos ir gerai pažįstamos popmuzikos melodijos, praturtintos styginių aranžuotėmis. Visa programa dėliojama tarsi muzikinis pasakojimas – nuo jautrių ir nostalgiškų akimirkų iki įspūdingų kulminacijų.
V. Genytė pasakoja, kad šio projekto išskirtinumas slypi skirtingų atlikėjų susitikime.
„Visi trys esame labai skirtingi, todėl scenoje gimsta netikėti muzikiniai dialogai. Man atrodo, būtent tai ir padaro šią programą ypatingą – kiekvienas į ją atsinešame savo spalvą, tačiau kartu sukuriame vieną bendrą istoriją“, – teigia atlikėja.
Prie atlikėjų prisijungiantys profesionalūs muzikantai atliks kur kas daugiau nei akompanuojančiųjų vaidmenį. Styginių kvarteto kuriamos muzikinės tekstūros papildys kiekvieną kūrinį naujomis spalvomis, o fortepijonas ir gitara programai suteiks dar daugiau dinamikos ir emocijos.
„Man visuomet įdomu ieškoti netikėtų muzikinių derinių. Šioje programoje klasikinis skambesys susitiks su estrada ir teatro elementais, todėl, tikiu, žiūrovų laukia išties išskirtinis vakaras“, – sako E. Sipavičius.
„Gala žvaigždės“ premjera: spalio 16 d. Šiauliuose, 17 d. Alytuje, 23 d. Kaune, 24 d. Jonavoje, 25 d. Utenoje, 29 d. Panevėžyje, 31 d. Klaipėdoje, lapkričio 6 d. Ukmergėje, 13 d. Marijampolėje, 21 d. Mažeikiuose, 22 d. Birštone, 27 d. Vilniuje, 28 d. Tauragėje, 29 d. Telšiuose, gruodžio 27 d. Palangoje, koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt
KoncertasOneida KunsungaEgidijus Sipavičius
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