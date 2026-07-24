DJ Jovani ir atlikėja Nøra Blu pristato naują bendrą kūrinį „Vakaras ilgas“

Vaizdo klipo filmavimas vyko keliose skirtingose Vilniaus lokacijose. Viena pagrindinių scenų buvo nufilmuota ant Hilton Garden Inn Vilnius stogo, iš kur atsiveria įspūdinga miesto panorama. Čia buvo surengtas specialus vakarėlis, į kurį susirinko apie 60 kviestinių svečių. Jie ne tik mėgavosi DJ Jovani muzika ir vasariška atmosfera, bet ir tapo neatsiejama vaizdo klipo istorijos dalimi.
„Norėjosi, kad šis vaizdo klipas būtų ne tik gražūs kadrai, bet ir tikras vasaros vakaras. Todėl nusprendėme į filmavimą įtraukti žmones, sukurti tikrą vakarėlio atmosferą ir leisti jiems tapti šios istorijos dalimi. Man atrodo, kad būtent tokios akimirkos ir sukuria tikrą energiją ekrane“, – apie vaizdo klipo idėją pasakoja Nøra Blu.
Kitoje filmavimo dalyje kamera persikėlė į Vilniaus gatves. DJ Jovani su savo naujutelaičiu automobiliu leidosi į kelionę po miestą, o dinamiški kadrai buvo filmuojami tiek iš oro, naudojant droną, tiek iš šalia važiuojančio automobilio. Šie vaizdai suteikia klipui judesio, miesto laisvės ir vasariško kelio nuotaiką.
„Labai džiaugiuosi šia kolaboracija su Nøra Blu ir Raigardu Tautkumi, kuris yra vienas iš šio kūrinio bendraautorių. Su Nøra buvo gera dirbti – jos vokalas yra išskirtinis, labai gerai dera su šio kūrinio energija ir suteikia dainai dar daugiau emocijos. Man atrodo, kad būtent mūsų skirtingų stiprybių derinys ir sukūrė šio kūrinio skambesį“, – sako DJ Jovani.
„Ši daina turi tą jausmą, kai atrodo, kad naktis dar tik prasideda. Norėjome perteikti laisvę, gerą energiją ir vasaros nuotaiką – be per didelio sudėtingumo, tiesiog muziką, kurią norisi įsijungti garsiai ir važiuoti per miestą“, – apie bendrą kūrinį pasakoja atlikėjai.
„Vakaras ilgas“ jau prieinamas visose pagrindinėse muzikos klausymosi platformose, o naująjį vaizdo klipą galima žiūrėti internete. Gyvai Jovani ir Nøra Blu kartu atliekamą kūrinį išgirsti ir pamatyti visi norintieji galės įspūdingo koncerto „Jovani 360 Arena Show“ metu, kuris lapkričio 27 dieną vyks „Žalgirio“ arenoje.