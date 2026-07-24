Naujo skambesio kūryboje nuolat ieškantis Vaidas Baumila: „Norisi nebūti nuobodžiu pačiam sau“

Visai neseniai Vaidas Baumila grįžo iš Stokholmo, kur apsilankė viename ryškiausių šių metų pasaulinių turų – iš Puerto Riko kilusio Bad Bunny koncerte. Vaidas neslepia, jog parsivežti įspūdžiai – tik patys geriausi, mat tokios išvykos suteikia unikalią galimybę tiek pasisemti įkvėpimo, tiek pamatyti, kaip savo kultūrą bei jos identitetą scenoje pristato pasaulinio lygio atlikėjai.
„Buvo smagus vakarėlis. Labai patiko, kaip jis į savo pasirodymus įtraukia Puerto Riko liaudies akcentus, kaip reprezentuoja savo šalį ir yra tikras jos ambasadorius. Tai atsispindi ir aprangoje, ir muzikoje, ir pačioje koncerto nuotaikoje. Nors nieko nesupratau, nes dainos atliekamos ispaniškai, tačiau tikrai smagiai praleidau laiką“, – prisiminimais dalinasi Vaidas.
Nors dalyvaudamas kaip žiūrovas kitų atlikėjų koncertuose Vaidas pirmiausia stengiasi mėgautis muzika, jis prisipažįsta, jog akys nenukrypsta ir nuo scenos detalių. Dainininkas tikina negalintis pamesti savo profesijos, todėl nuolat stebi, kaip kuriami pasaulinio lygio pasirodymai. Anot Vaido, tai įkvepia ir jį patį naujoms idėjoms, dainų kūrybai bei būsimų koncertų vizijoms.
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„Nemeluosiu, prasimuša ta profesinė liga. Visada stebiu, kaip pastatyta scena, koks parinktas apšvietimas, kokia atliekama scenografija bei ką būtų galima panaudoti ir savo koncertuose. Apskritai, aš klausau daug įvairios muzikos, aktyviai seku, kas vyksta pasaulyje ir tai man daro didelę įtaką. Manau, jog toks procesas yra visiškai natūralus, nes viskas, ką pamatai ir išgirsti, vienaip ar kitaip vėliau atsispindi kūryboje. Todėl kai manęs paklausia, kas labiausia įkvepia, atsakau paprastai – gyvenimas“, – atvirauja Vaidas.
Vos prieš kelias savaites Vaidas pristatė naujausią savo kūrinį „Kas yra?“, kuriame galima išgirsti kiek kitokį atlikėjo kūrybinį skambesį. Pats dainininkas neslepia, kad jam be galo svarbu neįstrigti vienoje vietoje, todėl nuolatinės paieškos bei noras išbandyti kažką naujo yra neatsiejama jo kūrybinio proceso dalis.
„Pirmiausia viską darau dėl savęs. Visą laiką norisi save perkurti, augti ir nebūti nuobodžiam pačiam sau. Būtent iš to ir gimsta tos paieškos, eksperimentai bei smalsumas. O kai pats sau esi įdomus ir nebijai ieškoti naujų skambesių, tada įdomesnis tampi ir savo klausytojams“, – įsitikinęs dainininkas.
Rugpjūčio 12–16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje vyks muzikinių renginių ciklas „Palangos parko vakarai“, kurio scenoje pasirodys Merūnas Vitulskis, Paulina Paukštaitytė, Angelou, „8 kambarys“ ir, žinoma, Vaidas Baumila, uždarysiantis šį penkias dienas truksiantį festivalį. Dainininkas sako, kad akustinio formato koncertai nuo didžiųjų areninių pasirodymų skiriasi ne tik skambesiu, bet ir atmosfera. Būtent čia atsiranda daugiau erdvės gyvam bendravimui, improvizacijai ir artimesniam ryšiui su publika.
„Akustiniai ir areniniai koncertai – tai visiškai skirtingi žanrai. Akustiniuose esi daug arčiau publikos: daugiau pauzių, pokalbių, įvairių intarpų, bendravimo. Juose yra gerokai daugiau laisvės, o pati atmosfera – jautresnė. Todėl esu tikras, kad akustiniai koncertai yra išskirtiniai ir kiekvieną kartą palieka visai kitokį įspūdį“, – tikina Vaidas.
Nors Žolinės Lietuvoje tradiciškai švenčiamos su šeimomis ir yra siejamos su giminės susitikimais, Vaidas atskleidžia savo artimuosius dažniau sutinkantis per Mindaugines. Kitos kalendorinės šventės jam prabėga koncertuojant, todėl šiemet jis savo gerbėjus kviečia Žolinių savaitgalį praleisti kitaip – susitikti Palangoje ir kartu pasimėgauti jaukiu vakaros vakaru akustinės muzikos fone.
„Iki šiol Žolinės man nebuvo kažkokia ypatinga diena, nebent esu pamiršęs kokias nors tradicijas savo atminties kloduose. Įprastai visos šventės – Kalėdos, Naujieji metai, Joninės ar Žolinės – būna susijusios su koncertine veikla, tačiau šią vasarą pailsėti prie jūros jau spėjau, todėl dabar belieka čia sugrįžti su muzika. Jeigu norisi jaukiai, linksmai ir su lengva humoro doze užbaigti Žolinių savaitgalį prie jūros, visus kviečiu rugpjūčio 16 dieną susitikti Palangoje“, – ragina Vaidas.
Vieni iš muzikinių renginių ciklo „Palangos parko vakarai“ partnerių – „Čiki Puki Monciškės“ – pastebi, kad Lietuvos pajūris pastaruoju metu tapęs ne vien tik vasaros atostogų kryptimi, nes vis daugiau žmonių šalies kurortus renkasi kaip nuolatinio gyvenimo ar antrųjų namų vietą. Anot jų, būtent dėl išskirtinės atmosferos, gamtos artumo ir augančios kultūrinės pasiūlos pajūris tampa patrauklus ištisus metus ir žmonėms pasirenkant investuoti į nuosavus atostogų namus, į kuriuos galima sugrįžti bet kuriuo metų laiku.
„Vis dar gajus mitas, kad pajūris gyvas tik vasarą, tačiau realybė jau seniai kitokia. Žmonės nori čia turėti savo vietą, į kurią galėtų pabėgti tiek savaitgaliui rudenį, tiek kelioms dienoms žiemą ar pavasarį. Pastebime, kad vis dažniau poilsiautojai atsisako minties kiekvieną kartą nuomotis būstą ir vietoj to renkasi įsigyti nuosavus atostogų namus. Tai suteikia laisvę spontaniškai atvykti prie jūros bet kuriuo metų laiku ir mėgautis visai kitokiu pajūrio ritmu – ramesniu, autentiškesniu ir ne mažiau patraukliu nei vasarą“, – sako „Čiki Puki Monciškės“ statytojas Aurimas Dailydė.
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