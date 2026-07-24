Po „Birželio“ triumfo Sasha Songas pristato naują vasaros dainą: ar laukia dar vienas hitas?

Naujojo kūrinio istorija prasidėjo prieš pusmetį, kai žurnalistė ir tekstų autorė Rita Vala pasiūlė Sasha Song perskaityti savo tekstus. Vienas jų – „Pažadai apžavai“ – iš karto įkvėpė sukurti muziką, nes ir pats buvo išgyvenęs tokius santykius, kai žmogus kažką žada, planuoja, mezgasi santykiai, bet staiga, kažkur dingsta.
Pasak Sasha Song, „Meilė gaudo“ pasakoja apie žmogų, kuris nuolat žada meilę, suteikia vilties, tačiau taip ir neapsisprendžia. „Tai istorija apie laukimą, pažadus ir nežinią. Manau, daugelis bent kartą gyvenime yra tai patyrę“, – sako jis.
Vėliau prie komandos prisijungė talentinga tekstų autorė Loreta Ažukienė, kuri dar labiau išgrynino tekstą ir įnešė naujų spalvų.
O hito „Birželis“ muziką sukūrė pats atlikėjas, žodžių autorė – Loreta Ažukienė. Daina net tris savaites iš eilės buvo pirmoje vietoje vienoje populiariausių Lietuvos radijo stočių.
Naujasis singlas jau netrukus pasieks visas muzikos platformas ir Lietuvos radijo stočių eterį.
Artimiausias Sasha Song koncertas vyks liepos 29 dieną Vilniuje, „Vasaros terasoje“, kur pirmą kartą gyvai nuskambės ir „Meilė gaudo“.
Sasha SongashitasDaina
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