Pajūryje nugriaudėjo didžiausi dienos šokiai: užfiksuotas rekordas

Festivalio organizatoriai sąmoningai renkasi mažesnį formatą, tačiau šiemet susidomėjimas festivaliu buvo rekordinis – didžiausias bilietų kiekis renginio istorijoje ištirpo likus dar mėnesiui iki šventės, įtvirtinant ją kaip vieną laukiamiausių elektroninės muzikos įvykių ne tik Lietuvoje, bet ir šiaurės Europoje.
Muzika šokėjams rūpinosi net trys tarptautinio lygio užsienio atlikėjai. Pirmą kartą Lietuvoje pasirodė house scenos legenda Marcellus Pittman iš Detroito, iš Čilės kilusi BBC Radio 1 rezidentė Paula Tape, po pertraukos į Baltijos regioną sugrįžo David Moufang (Move D) iš Heidelbergo.
Kaip sako festivalio sumanytojas ir organizatorius Albertas Martinaitis, šiemet į sceną lipę tarptautinio lygio atlikėjai – nuoseklaus kelerių metų įdirbio rezultatas.
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„VAYUS visada buvo apie kokybę. Šiemet turėjome tris ryškius užsienio vardus, kurių darbas ne tik gerbiamas industrijos, bet ir formuoja tai, kaip šiandien skamba elektroninė muzika. Marcellus Pittman, Move D ir Paula Tape groja pagrindiniuose Europos festivaliuose, arba uždarose, nišinėse underground erdvėse. VAYUS jie grojo visai kitame – dienos šokių – formate. Tokio lygio atlikėjams tai įdomus, intymus formatas, dėl ko jie ir norėjo atvykti“, – sako A. Martinaitis.
Kartu su užsienio žvaigždėmis, dėl kurių visame pasaulyje iš proto kraustosi elektroninės muzikos gerbėjai, festivalio atmosferą kūrė žinomiausi Lietuvos house muzikos DJ. Šiemet visi jie pasirodė tikslingai organizatorių sudarytose B2B kolaboracijose: Cport Cistema x Hades, Oyster x Less Feeling, Lover Live ir Tušas (Mountak x Elboe x Une).
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„Kai prieš aštuonerius metus pradėjome organizuoti VAYUS, negalvojome apie skaičius ir apie augimą. Siekėme lojaliai vystyti savo muzikinio identiteto kryptį ir galvojome apie tai, kad gimtajame mieste, Palangoje trūksta jaukios šventės, kurioje elektroninė muzika skambėtų šviesiuoju paros metu.
Norėjome svečiams parodyti kokybišką, stilingą miesto pusę, supažindinti su dienos šokių formatu ir skleisti žinią, kad maloniausia pasilinksminimo patirtis yra dieną ir gamtoje“, – pasakoja A. Martinaitis.
Pasak renginio iniciatoriaus, palangiškio A. Martinaičio, šokant dieną, po atviru dangumi, žmonės patiria visai kitą energiją ir ryšį, yra atidesni, drąsesni, atviriau priima aplinką ir žmones šalia.
„Tai visai kitoks santykis su muzika – unikalus jos patyrimas, judesiu ir žmonėmis, kurie šalia. VAYUS kuriame kaip atvirą, tolerantišką, džiaugsmingą, pozityvų ir šviesų – ne tik renginį, bet patirtį, dėl kurios žmonės kasmet ir nori sugrįžti.
Šiemet rekordinis bilietų kiekis savo šeimininkus rado per rekordiškai trumpą laiką. Tai pats didžiausias įvertinimas visa komandai, rodantis, kad tai, ką kuriame, turi prasmę“, – teigia VAYUS organizatorius.
A. Martinaitis dėkoja visiems, kurie liepos 25-ąją atvyko į Palangą ir pasirinko ją praleisti kartu.
„Esu nuoširdžiai dėkingas visiems, kurie laukė didžiausių šalyje dienos šokių ir šiemet atvyko į VAYUS. Mūsų renginys traukia gražius, tolerantiškus, stilingus ir draugiškus žmones. Labai visiems ačiū už bendruomeniškumą, kurį kuriame kartu, dėmesį Palangai ir atsakingą rūpestį vienas kitam bei gamtai, kurios apsuptyje šokome visą dieną“, – sako A. Martinaitis.
Kaip sako Palangoje gimęs ir čia užaugęs A. Martinaitis, kasmet, visų atvykstančių į VAYUS, jis laukia kaip draugų savo namuose – renginio sumanytojas ir organizatorius, visų, atvykstančių į svečius, kitąmet lauks liepos 24-ąją.
Vasaros simbolis – VAYUS – Palangoje vykstantis dienos šokių festivalis, šį formatą pionieriškai puoselėjantis jau aštuonerius metus. Festivalio organizatoriai nuo pat pradžių dienos metą pasirinko kaip pagrindinę pasilinksminimo sceną ir šio principo laikosi iki šiol. Kasmet liepą vykstantis VAYUS startuoja vidurdienį ir trunka 12 valandų – nuo vidurdienio iki vidurnakčio.