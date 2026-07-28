Atskleista daugiau detalių apie Lenny Kravitzo viešnagę Lietuvoje: „Grįšiu čia pabūti“

L. Kravitzas pasirinko apsistoti prabangiame poilsio komplekse „Esperanza Lake Resort“, įsikūrusiame Aukštadvario regioninio parko apsuptyje, ant Ungurio ežero kranto. Atlikėjo komanda ieškojo aukščiausio lygio privatumo, nepriekaištingo aptarnavimo, kokybės ir išskirtinumo – būtent tuo garsėja šis prabangus poilsio kompleksas.
Per pirmuosius veiklos metus kurortas tapo „Design Hotels™“ tinklo nariu ir pelnė prestižinį „MICHELIN Key“ įvertinimą. Vis dėlto didžiausią vertę šiai vietai sukuria ne tik tarptautiniai įvertinimai, bet ir išskirtinė aplinka – privati miškų ir Ungurio ežero apsupta teritorija, kur kiekvienas svečias gali mėgautis ramybe ir privatumu. Būtent tai viešėdamas Lietuvoje pasirinko ir pasaulinio lygio atlikėjas.
„Čia nepaprastai gražu. Turėjau progą pabūti gamtoje, mėgavausi nuostabiu kraštovaizdžiu, medžiais, dangumi ir vandeniu. Sutikau daugybę nuostabių žmonių. Dar grįšiu čia vien tam, kad galėčiau tiesiog pabūti ir atsipalaiduoti. Esu čia lankęsis ir anksčiau, tačiau niekada neturėjau galimybės praleisti kelių dienų. Lietuva – vieta, kur tikrai gera būti“, – teigė JAV dainininkas ir dainų kūrėjas.
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L. Kravitzas taip pat skyrė laiko trumpam susitikimui su „Esperanza Lake Resort“ komanda ir įsiamžino prisiminimus nuotraukose. Poilsio komplekso darbuotojai atlikėją apibūdino kaip itin šiltą, paprastumu žavintį, mandagų ir su personalu pagarbiai bendraujantį žmogų.
Roko žvaigždė apsistojo „Lake View Suite“ apartamentuose su vaizdu į ežerą. Atlikėjas turėjo ir vienintelį specialų pageidavimą kambaryje – kad jame visada būtų paruošta šviežių vaisių ir riešutų. L. Kravitzas liko sužavėtas Lietuvos gamtos grožio ir tvyrančios ramybės. Vos atvykęs dainininkas iš karto nuėjo prie ežero tiltelio, kur kelias valandas sėdėjo mėgaudamasis gamta. Tuo metu jo komandos nariai išbandė vandens pramogas – maudėsi ir plaukiojo irklentėmis. Per viešnagę komanda taip pat aktyviai naudojosi kitomis kurorto paslaugomis – lankėsi sporto salėje, išbandė masažus ir sauną.
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Muzikantas ir jo komanda mėgavosi išskirtine japoniškos virtuvės patirtimi viename iš komplekso restoranų – „Mizu by HeJi“. Vakarienės pradžioje jų laukė lengvi „Edamame“ užkandžiai bei firminės traškios krevetės („Popcorn Shrimp“). Vėliau buvo patiektas didysis „Sushi & Sashimi“ rinkinys, kuriame – tik šviežiausias mėlynpelekis tunas („Bluefin“), lašiša, geltonuodegė seriolė („Hamachi“), jūros ešerys bei meistriškai paruošti sušių suktinukai su „Unagi“ unguriu, dūmine „Wagyu“ jautiena ir saldžiosiomis krevetėmis.
Amerikiečių muzikos žvaigždė taip pat įvertino japoniško grilio („Robata“) tradicijas – įvairių „Kushiyaki“ iešmelių rinkinį, kuriame buvo sultinga „Nikukushiyaki“ jautiena, skrudinti
„Tebasaki“ vištienos sparneliai, aromatingi daržovių iešmeliai „Yasai Kushi Yaki“ bei tradiciniai vištienos kukuliai „Chicken Tsukune“. Degustaciją vainikavo gaivus natūralus mangų sorbetas.
Poilsio komplekso darbuotojai džiaugėsi, kad L. Kravitzas ir jo komanda liko sužavėti maistu – visus patiekalus suvalgė iki paskutinio kąsnio. Atlikėjas teigė esantis didelis japonų virtuvės mėgėjas, taip pat gyrė išskirtinį jūros gėrybių ir sašimių šviežumą bei skonį. Viešnagės metu atlikėjas taip pat mėgavosi „à la carte“ graikiškos virtuvės patiekalais restorane „Olea“.
L. Kravitzas negailėjo šiltų žodžių „Esperanza Lake Resort“ komandai už svetingumą ir tai pabrėžė net per koncertą: „Noriu padėkoti tiems, kuriuos sutikau – ačiū už jūsų meilę ir svetingumą.“ Atlikėjas kurorto komandai užsiminė, kad pasibaigus koncertiniam turui labai norėtų grįžti pailsėti būtent į šį poilsio kompleksą.
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