Didžiųjų Kristupo festivalio koncertų ciklą pradėjo pasaulinio garso gitaristas Tommy Emmanuelis

„Vilniuje pylė kaip iš kibiro. Laukiau, kol lietus baigsis, ir pagaliau jis liovėsi. Tvarkome sceną ir tikimės, kad lietus grįš tik po paskutinės dainos – nuostabi Vilniaus publika to verta“, – rašė atlikėjas prieš koncertą Vilniuje. Į Lietuvos sostinę T. Emmanuel koncertuoti grįžo po dešimtmečio.
Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme susirinkusi publika muzikanto ilgai nepaleido nuo scenos, – „Grammy“ laureatas, su žymiausiais pasaulio muzikantais – Ericu Claptonu, Johnu Denveriu, Marku Knopfleriu, Joe Walshu kūręs ir muzikavęs gitaristas vėl pakerėjo klausytojus. Pasibaigus koncertui, jie dalijosi įspūdžiais – „Buvo stebuklinga!“
Tommy Emmanuel muzikavimas vadinamas kone antgamtišku. Į sceną jis žengia vienas, tačiau gitara jo rankose virsta orkestru: melodija, ritmas, bosas ir perkusija susilieja į kvapą gniaužiančią patirtį.
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Atlikėjo kelias – įspūdingas: nuo ankstyvos vaikystės gastrolių Australijoje iki didžiausių pasaulio scenų. Jis grojo ir kūrė kartu su Eric Clapton, John Denver, Mark Knopfler, Joe Walsh bei kitomis muzikos legendomis. Milijardinei auditorijai gitaristas pasirodė per Sidnėjaus olimpinių žaidynių uždarymą.
Šią vasarą istorinis Vilniaus A. Mickevičiaus bibliotekos kiemas tapo viena įdomiausių Vilniaus koncertų erdvių. Iki rugpjūčio pabaigos Kristupo festivalis čia surengs dar penkis išskirtinius vakarus, kuriuose pasirodys ryškūs, pasaulinio lygio šių dienų klasikos, džiazo, bliuzo ir crossover muzikos atlikėjai.
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Liepos 29-ąją Vilniuje koncertuos amerikiečių duetas – smuikininkas Charles Yangas ir pianistas Peteris Duganas. Tai vienas laukiamiausių festivalio koncertų.
Festivalio vadovė ir programos kūrėja Jurgita Murauskienė pasakoja, kad šių metų tema – „Algoritmai“ tiesiogiai susijusi su muzikantų pasirodymu. Su Dalaso simfoniniu orkestru koncertuojantį smuikininką Ch. Yangą vieną vakarą jai parodė būtent „Instagram“ socialinis tinklas. Tik tikimybė prisikviesti muzikantą į Vilnių J. Murauskienei atrodė nereali. Nežinia, kaip, bet po kelių savaičių atlikėjo agentūra pati netikėtai pasiūlė susitikti – paaiškėjo, kad agentūroje dirba lietuvė Ina Marija Ubaitė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Mudu su Peteriu savo duetą Džuljarde pradėjome tiesiog norėdami pasilinksminti. Išgirdęs, kaip jis improvizuoja gospelą, įsiveržiau į repeticijų kambarį ir pasakiau: „Ei, grokim kartu“. Ir mes grojome. Vėliau tai peraugo į Franko sonatą, Ravelį, pradėjome kurti savo dainas ir aranžuotes, norėjome būti vienas kito draugijoje, kartu muzikuoti. Tokia visada buvo mūsų esmė, ji išlieka iki šiol – vienas kito kompanija tiesiog mėgaujamės, o tai matosi ir scenoje. Kiekvienas mūsų pasirodymas yra nuolatiniai pokštai, atviras mudviejų pokalbis be jokio plano“, – prieš koncertą Vilniuje kalbėjo „Grammy“ laureatas Ch. Yangas.
Ch.Yangas koncertuoja prestižinėse pasaulio salėse – nuo „Carnegie Hall“ iki Berlyno „Konzerthaus“. P. Duganas yra ne tik žinomas pianistas ir kompozitorius, bet ir populiarios NPR laidos „From the Top“ vedėjas, bendradarbiaujantis su Joshua Bellu, Renée Fleming bei kitomis klasikinės muzikos žvaigždėmis.
Paskutinę liepos dieną, 31-ąją, A. Mickevičiaus bibliotekos kiemą užlies Kubos ritmai. Į Vilnių atvyksta tarptautinį pripažinimą pelnęs kolektyvas „Klazz Brothers & Cuba Percussion“, jau daugiau nei du dešimtmečius meistriškai jungiantis Europos klasikos šedevrus su salsa, son, bolero, merengės ir afro muzikos ritmais. Jų albumas Classic Meets Cuba buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui, pelnė „Echo Klassik“ ir „Jazz Award“ įvertinimus, grupės muzika skamba ir Holivudo filmuose.
„Tą akimirką, kai publika pamiršta, ką „reikėtų“ jausti, pradeda šypsotis, judėti bei šokti, iš širdies mėgaudamasi muzika, žinome, kad esame ten, kur turime būti“, – sako muzikantai.
Visai kitokį susitikimą su muzika rugpjūčio 4 dieną žada Lietuvos atlikėjas Donatas Montvydas, festivalyje pasirodysiantis su vokaline grupe „Vilnius Voices“. Specialiai Kristupo festivaliui sukurtoje programoje gerai pažįstamos Donato dainos skambės su naujais – gospel tradicijos, daugiabalsių harmonijų ir subtilių aranžuočių – atspalviais.
„Kelią į sceną pradėjęs nuo gospelo, iki šiol jaučiu, kiek daug jame tiesos ir jėgos. Koncerte skambės man ypatingas kūrinys – „Oh Happy Day“, visada man primenantis, kodėl pasirinkau muziką“, – sako D. Montvydas.
Rugpjūčio 5-ąją bibliotekos kiemas virs rokenrolo scena. Į Kristupo festivalį su grupe „The Fury“ grįžta pianistas Henris Herbertas – vienas ryškiausių bliuzo ir bugi-vugi fortepijono meistrų pasaulyje. Muzikantas, koncertavęs ir Monako karališkuose rūmuose, ir Davido Lettermano televizijos šou, bendradarbiavęs su legendiniu „Rolling Stones“ klavišininku Chucku Leavellu, šiandien dešimtis milijonų peržiūrų internete surenka savo spontaniškais pasirodymas viešosiose erdvėse.
Vasaros koncertų ciklą rugpjūčio 6-ąją užbaigs dar viena pasaulinė legenda – prancūzų akordeono virtuozas Richardas Galliano su „New Trio“. Kultinis akordeonistas, perrašęs savo instrumento istoriją, neabejoja: jei kas ir turi galią sugrąžinti laiką, tai – muzika.
Vilniuje muzikantas pristatys programą „New Viaggio“. Ją įkvėpė vizitine kortele tapę akoreonisto kūriniai. „Iš naujo atradęs studijinius įrašus, pajutau stiprią emociją – džiaugsmo ir nostalgijos mišinį. Alternatyvios versijos, skirtingi dubliai priminė kūrybinę alchemiją, kurią noriu išgyventi kartu su jumis“, – sako Galliano.