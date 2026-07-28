Nepažinta Lietuvos bliuzo karalienė Arina kviečia į ypatingą vakarą

Spalio 5 d. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, Arina kartu su legendine grupe „Veto Bank“ surengs vienintelį ir nepakartojamą koncertą „Akustikos magija“. Prieš šį išskirtinį vakarą kviečiame iš arčiau susipažinti su moterimi, kurios gyvenimo istorija verta kino filmo.
Kaip mėsos kombinato direktorius bandė nutildyti bliuzą
Arinos kelias į didžiąją sceną prasidėjo laiku, kai laisva mintis ir vakarietiška muzika kėlė baimę sovietinei nomenklatūrai. Paklausta apie cenzūros laikus, dainininkė iki šiol su šypsena prisimena absurdą, su kuriuo tekdavo susidurti.
„Mano vienas pirmųjų pasirodymų vyko konkurse, kurio komisijoje sėdėjo... mėsos kombinato direktorius! Visiški nomenklatūros atstovai, neturintys nieko bendro su muzika, nebent klausydavosi jos kažkur pirtyse, – juokiasi Arina. – Jie kabinėdavosi prie visko: žodžių, tekstų. Jeigu dainuodavau garsiau, liepdavo tyliau. Bet man drausti negalima! Vandenio prigimtis nepripažįsta draudimų. Jei man liepia tyliau, aš rėkiu dar garsiau. Toks mano instrumentas.“
Maištininkės dvasia ją lydi visą gyvenimą. Arina prisipažįsta besižavinti tokiomis asmenybėmis kaip Freddie Mercury, kuris kartą žurnalistei į klausimą apie rojų atšovė: „Koks rojus? Aš geriau į pragarą – ten kur kas įdomesnių personažų yra!“ Šis požiūris artimas ir pačiai dainininkei, kuri scenoje atiduoda visą save, nepaisydama jokių taisyklių.
Kodėl bliuzo karalienė į sceną žengia basa ir dainuoja angliškai?
Daugelis pastebi, kad Arina dažniausiai atlieka kūrinius anglų kalba. Pasirodo, tai slypi jos genuose. „Mano kraujyje susimaišę tiek tautybių! Yra ukrainiečių, totorių, šiek tiek čigonų, lietuvių... Kai pradedu dainuoti lietuviškai, mano balsas suminkštėja, susiaurėja ir visiškai neatitinka mano vidinio instrumento. O štai anglų kalba viską atveria,“ – atvirauja moteris.
Atvirumas – jos vizitinė kortelė. Ne kartą į sceną ji žengė basa. „Man reikia jausti žemę. Mėgstu lakstyti basa per rasą. Tu išeini į sceną, imi energiją iš žemės, iš dangaus ir tiesiog duodi publikai tai, ką jauti. Kartais net žodžių nereikia,“ – pasakoja kūrėja. Viena jautriausių jos dainų – „Rain is Coming Down“ – gimė tiesiog viešbučio kambaryje Kyjive. Anot Arinos, lietus joje simbolizuoja atsinaujinimą: jis nuplauna, kas sena, ir po jo visada pasirodo vaivorykštė.
Papuošalai, įkrauti rytine energija, ir „užmesta kuprinė“
Kai nedainuoja ir nemoko jaunųjų talentų vokalo paslapčių, Arina kuria įspūdingus papuošalus. Viskas prasidėjo nuo sūnaus dovanotos brangios, bet labai paprastos apyrankės. Pagalvojusi „aš galiu padaryti geriau ir sudėtingiau“, Arina pasinėrė į šį amatą. Tačiau čia galioja viena griežta taisyklė:
„Aš niekada nesėdu prie darbo stalo su bloga nuotaika. Mano šeimoje privaloma vienas kitam palinkėti gero ryto ir labos nakties. Būtent tą šviesią, rytinę energiją aš dedu į savo papuošalus,“ – sako atlikėja, pabrėžianti, kad ir dainuodama, ir kurdama ji privalo viską paliesti, pajausti savo rankomis.
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O kaip ji jaučia, ar koncertas pavyko? Pasirodo, grupė „Veto Bank“ turi savo slaptą indikatorių. „Mūsų klavišininkas Rolandas – jei jis grodamas susikūprina, tarsi užsideda kuprinę, vadinasi, viskas eina kaip per sviestą. Po koncertų šeima visada manęs klausia: „Ar kuprinė buvo užmesta?“. Jei taip – vakaras buvo tobulas,“ – grupės paslaptis išduoda lyderė.
Akustikos magija: vienintelis toks vakaras po bažnyčios skliautais
Grupė „Veto Bank“ neturi dviejų vienodų koncertų. Kiekvieną kartą jie prisitaiko prie publikos, todėl dainų sąrašas gali pasikeisti tiesiog scenoje – užtenka Arinai prieiti prie muzikantų ir pašnibždėti naują kūrinį.
Būtent toks gyvas, pulsuojantis ir absoliučiai unikalus vakaras laukia spalio 5 dieną. Šv. Kotrynos bažnyčios erdvė, garsėjanti išskirtine akustika, leis Arinos balsui ir „Veto Bank“ instrumentams suskambėti ypatingai skaidriai ir jautriai.
Tai nebus tiesiog koncertas. Tai bus dialogas su publika, gilus bliuzas, energingas rokas ir jausmingos baladės, priversiančios bent trumpam pamiršti visą išorinį pasaulį. Atlikėja pažada, kad šiame koncerte skambės ne tik geriausi, laiko patikrinti hitai, bet ir magiškos improvizacijos.
Muzika, kuri gydo. Balsas, kuris prikelia. Energija, kurios neįmanoma suvaidinti. Leiskite sau patirti šią magiją.
Informacija, kurios nenorite praleisti:
· Kas: ARINA & VETO BANK | Akustikos magija
· Kur: Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus g. 30, Vilnius
· Kada: Šių metų spalio 5 d., 19:00 val.
Rekomenduojame bilietais pasirūpinti iš anksto – išskirtinė bažnyčios erdvė talpina ribotą skaičių žiūrovų, o norinčių išgirsti gyvą bliuzo legendą visada yra daugiau nei vietų!