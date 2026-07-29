Atšaukus Pitbull koncertą Rygoje – svarbi žinia: atsirado netikėta viltis

Trečiadienį, po susitikimo su Vartotojų teisių apsaugos centro (PTAC) atstovais ir renginio organizatoriais, ekonomikos ministras Viktors Valainis tikino, kad Pitbull koncertas gali būti surengtas kitą dieną, skelbė „Baltic News Network“.
Ministro manymu, galimybė, kad pavyks perkelti pasirodymą į kitą datą, yra reali.
Vis dėlto, jis patvirtino, kad anksčiau numatytu laiku koncertas tikrai neįvyks.
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„Šiuo metu, remiantis mūsų diskusijomis su organizatoriais, vis dar yra galimybė, kad koncertas bus perkeltas. Visiškai aišku tik tai, kad jis dabar neįvyks“, – sakė ministras.
V. Valainis pažymėjo, kad bilietus nusisipirkę žmonės šiuo metu turi du pasirinkimus – prašyti grąžinti pinigus arba palaukti pranešimo apie perkeltą renginį.
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PTAC vadovė Zaiga Liepiņa teigė, kad vartotojų teisių priežiūros institucija toliau stebės situaciją ir bendradarbiaus su už paslaugos suteikimą atsakinga įmone.
Ji pridūrė, kad bendravimas su organizatoriumi iki šiol buvo pozityvus, o procesas šiuo metu vyksta pagal teisės aktų reikalavimus.
Anksčiau bilietų platintojas „Biļešu serviss“ savo interneto svetainėje pranešė, kad per artimiausias kelias dienas paskelbs išsamesnę informaciją apie Pitbull koncerto bilietų grąžinimo tvarką.
Bendrovė nurodė, kad organizatorius toliau ieško sprendimo ir svarsto kelis galimus renginio ateities scenarijus.
Vienas iš svarstomų variantų – koncerto perkėlimas į kitą datą, tačiau galutinis sprendimas dar nėra priimtas.
Primename, kad koncertas Latvijoje turėjo įvykti trečiadienį – liepos 29-ąją – po atviru dangumi.
Apie tai, kad koncertas neįvyks, organizatoriai paskelbė antradienio vakarą – jie nurodė, kad nebeliko „pakankamai laiko saugiai ir laikantis reikalingų techninių standartų išspręsti technines problemas.“
Pitbullio koncertas Lietuvoje penktadienį vyks Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, o lapkritį – ir Kauno „Žalgirio“ arenoje.