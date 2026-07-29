B. Petrikytė į Palangą sukvietė ryškiausias Lietuvos estrados žvaigždes – paaiškės naujieji Šlagerių festivalio karalius ir karalienė

Festivalis per beveik du dešimtmečius tapo viena ilgaamžiškiausių ir populiariausių vasaros muzikos tradicijų Lietuvoje. Kasmet jis suburia tūkstančius žiūrovų ir žinomiausius šalies atlikėjus, o šių metų dalyvių sąstatas – vienas stipriausių per visą festivalio istoriją.
Šlagerių festivalio sumanytoja ir organizatorė Birutė Petrikytė sako, kad pagrindinis renginio tikslas – puoselėti lietuvišką estrados muziką ir suteikti sceną tiek pripažintiems atlikėjams, tiek naujiems talentams.
„Šlagerių festivalį kuriame tam, kad gera muzika ir nuoširdžios dainos gyvuotų, o žiūrovai turėtų galimybę vienoje vietoje išvysti ryškiausius Lietuvos estrados atlikėjus. Džiaugiuosi, kad šis festivalis tapo gražia tradicija, kasmet suburiančia tūkstančius žmonių Palangoje. Čia susitinka scenos legendos ir jaunieji atlikėjai, o konkurencija dėl Šlagerių karaliaus ir karalienės titulų kiekvienais metais tampa vis stipresnė.
Šlagerių festivalis – tai daugiau nei koncertas. Tai žmonių susitikimo šventė, kurioje svarbiausia – gera muzika, nuoširdžios emocijos ir bendrystė. Labai džiaugiuosi, kad jau aštuonioliktus metus ši tradicija gyvuoja. Matau šeimas, kurios į festivalį atvyksta kasmet, matau jaunus atlikėjus, kurie užauga iki didžiosios scenos, matau publiką, kuri kartu dainuoja kiekvieną dainą. Dėl tokių akimirkų verta organizuoti šį festivalį“, – sako festivalio sumanytoja ir organizatorė Birutė Petrikytė.
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Pasak atlikėjos, šlagerio muzika išlieka aktuali todėl, kad kalba apie universalius jausmus. „Gera daina neturi amžiaus. Ji kalba apie meilę, draugystę, ilgesį, gyvenimą – tai, ką išgyvename visi. Todėl šlageris niekada neišeina iš mados. Man svarbu, kad šiame festivalyje vienoje scenoje susitiktų skirtingų kartų atlikėjai, o publika pajustų tikrą muzikos šventę“, – sako Lietuvos estrados primadona.
Viena laukiamiausių festivalio dalių – Šlagerių festivalio karaliaus ir karalienės rinkimai. Pretendentai komisijai ir žiūrovams pristatys po du kūrinius – vieną visiems gerai žinomą pasaulinį šlagerį, sukurtą nuo 1950-ųjų iki šių dienų, ir vieną savo pasirinktą dainą. Komisija vertins vokalinį meistriškumą, sceninį įvaizdį, artistiškumą ir gebėjimą užmegzti ryšį su publika. Festivalio metu bus išrinkti Šlagerių karalius, Šlagerių karalienė, vicekaralius, vicekaralienė, princas ir princesė.
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Šių metų festivalyje dėl Šlagerių festivalio karaliaus titulo varžysis:
· Igoris Jarmolenka
· Ruslanas Kirilkinas
· Romas Dambrauskas
· Nikita Stuliov
· Deivydas Dubinovas
· Donatas Momkus
Dėl Šlagerių festivalio karalienės titulo kovos:
· Evelina Seniūnaitė
· Betričė Dobričiūtė
· Karolina Subačiūtė
· Amelija Juonytė
Vienas pretendentų į karaliaus titulą Igoris Jarmolenka sako, kad šis festivalis atlikėjams visuomet buvo ypatingas: „Palangos šlagerių festivalis turi savo istoriją ir ypatingą publiką. Žmonės čia ateina ne tik pasiklausyti muzikos – jie ateina kartu dainuoti, šokti ir švęsti vasarą. Tokia atmosfera atlikėjui yra didžiausias įkvėpimas. Žinoma, kiekvienam malonu būti įvertintam, tačiau svarbiausia – palikti žiūrovams gerą emociją. Jei po koncerto žmonės išeina su šypsena, vadinasi, vakaras pavyko.“
Atlikėjas įsitikinęs, kad būtent šlagerio muzika sugeba suvienyti skirtingas kartas. „Ši muzika neturi amžiaus. Vienoje aikštėje matai jaunimą, jų tėvus ir senelius, kurie kartu dainuoja tas pačias dainas. Tai ir yra didžiausia šlagerio vertė“, – sako Igoris Jarmolenka.
Radžis: „Svarbiausia – paliesti žmonių širdis“
Į Palangą sugrįš ir vienas ryškiausių Lietuvos atlikėjų Radžis, kuris šiemet prisijungs prie festivalio vertinimo komisijos: „Puikiai prisimenu akimirką, kai pats tapau Šlagerių festivalio vicekaraliumi. Tai buvo labai svarbus įvertinimas. Dabar teks atsakomybė išrinkti naują laureatą. Galiu pažadėti, kad komisija vertins ne tik balsą ar sceninę patirtį. Svarbiausia – gebėjimas paliesti žmonių širdis ir sukurti emociją.“
Pasak Radžio, būtent tuo šis festivalis ir išsiskiria. „Palangos publika yra labai nuoširdi. Ji iš karto pajunta, ar atlikėjas scenoje yra tikras. Todėl tikiu, kad šiemet laukia labai stipri konkurencija, o žiūrovai išgirs daug puikių pasirodymų“, – įsitikinęs vienas populiariausių Lietuvos atlikėjų.
Tarptautinė komisija ir scenos legendų sugrįžimas
2026 metų laureatus rinks tarptautinė komisija, kuriai pirmininkaus dirigentas Vytautas Lukočius.
Komisijoje taip pat dirbs:
· Jelena Švilpa (Latvija),
· Karla Abidikarimova (Kazachstanas),
· Vlad Baginskij (Italija),
· Nijolė Masteikaitė,
· Radžis,
· Asta Pilypaitė,
· Lina Urnikytė,
· Gediminas Norvaišas.
Festivalio metu bus išrinkti Šlagerių festivalio karalius, karalienė, vicekaralius, vicekaralienė, princas ir princesė.
Į sceną sugrįš ir ankstesnių metų Šlagerių festivalio laureatai – Birutė Petrikytė, Aušrinė „Išdykėlė“ Gerikienė, Romas Bugnelis, Asta Pilypaitė, Radžis, Gediminas Norvaišas, Gabriela Zdanavičiūtė ir Roma Mačiulytė.
Vakaro pradžioje žiūrovus pasitiks grupė „Mergų grajus“ ir „Žvaigždžių kvartetas“, o viso renginio metu skambės populiariausi lietuviški šlageriai ir naujos dainos.
Jau aštuoniolika metų Tarptautinis šlagerių festivalis įrodo, kad gera muzika neturi amžiaus ribų ir sugeba suburti skirtingų kartų žmones į vieną didelę vasaros šventę.