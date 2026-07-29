Po vestuvių Sandra ir Viktoras susidūrė su netikėta problema: rado neįprastą sprendimą

„Šis šiltasis sezonas yra kupinas darbų. Nors mūsų santykiuose po vestuvių niekas nepasikeitė, darbų atsirado gerokai daugiau – ir pasirodymų privačiose šventėse, ir festivaliuose. O svečių mūsų kavinėje Plungėje yra gal net dešimt kartų daugiau“, – pasakoja V. Vaikšnoras.
Šį penktadienį jie laukia susitikimo su publika renginyje „Mano vasara“. Tą vakarą vienoje scenoje pasirodys ir „Grupė 2“ – Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe, „Bernužėliai“, „Diamond“ ir „Husarai“.
Nors vasaros kalendorius užpildytas koncertais, atlikėjai džiaugiasi, kad tarp pasirodymų dar spėja pasirūpinti ir namais. Tiesa, šiemet teko priimti vieną netikėtą sprendimą.
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V.Vaikšnoras pasakoja, kad bendrus namus su Sandra kurti pradėjo dar prieš santuoką, kuri įvyko praėjusių metų gruodžio mėnesį. Pora kartu rūpinosi aplinka – nedideliu sodeliu ir terasa.
„Sodinome augalus, jais rūpinomės, įrengėme ir šiltnamį. Visko esu išmokęs iš močiutės, pas kurią vaikystėje leisdavau vasaras. Darbo, bet mielo širdžiai, buvo daug. Sukūrėme kiemelyje oazę, kurioje norisi leisti laiką“, – sako atlikėjas.
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Tik šįmet, vasarai dar neprasidėjus, atlikėjų duetas suprato, kad į namus grįžta sutemus, o puoselėtiems augalams nei jėgų, nei laiko nebeužtenka.
Didžiausią rūpestį Sandrai ir Viktorui kėlė šiltnamis, kuriame pernai augo pomidorai ir agurkai.
„Per sezoną suvalgydavome vos po kelias pačių užaugintas daržoves. Todėl pasitarę priėmėme sprendimą šiltnamį padovanoti... kaimynams. Jie sutiko ne tik rūpintis derliumi, bet ir kartais mus palepinti“, – pasakojo Viktoras, pridurdamas, kad kaimynų dosnumu jis su žmona nepiktnaudžiauja.
Šiltnamio vietą Vaikšnorų kieme užėmė kubilas.
„Bet laisvo laiko vis tiek neturime, todėl pasilepinti juo taip pat tenka retai“, – užsimena atlikėjas.
Jis pasidžiaugė, kad sprendimas kurti oficialią šeimą su Sandra judviejų ryšį tik sustiprino. Pora priešvedybinės sutarties nepasirašė, nes santuoką kūrė kaip lygiateisiai partneriai.
„Dirbame ir stengiamės drauge, todėl viską turime perpus. Telefonų vienas kitam netikriname, nekontroliuojame, ką ir kada pirkti, nesikišame į vienas kito sprendimus. Santykiai nėra matuojami pinigais. Tai – partnerystė ir pagarba“, – patikina Viktoras.
Sandra ŽutautienėduetasFestivalis
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