Vienas ryškiausių šiuolaikinės hiphopo scenos vardų EsDeeKid surengs koncertą Kaune

EsDeeKid išgarsėjo dėl unikalaus skambesio, kuriame susilieja trap, drill, alternatyvus hiphopas ir eksperimentinė elektroninė muzika. Jo kūryba išsiskiria agresyvia energija ir ypatingai tamsia estetika, o reperio kūriniai jaunimo tarpe nuolat plinta socialiniuose tinkluose ir muzikos platformose.
Prie EsDeeKid populiarumo prisideda ir jį gaubianti paslaptis. Atlikėjas viešumoje neatskleidžia savo tapatybės, todėl internete netrūksta įvairiausių spėlionių. Viena labiausiai išplitusių gerbėjų teorijų, kad po kauke gali slėptis Holivudo žvaigždė Timothée Chalamet. Atlikėjo populiarumą taip pat atspindi įspūdingi skaičiai.
Šiuo metu „Spotify“ platformoje EsDeeKid turi daugiau nei 13 milijonų klausytojų per mėnesį, o jo kūriniai renka šimtus milijonų perklausų. Populiariausias singlas „Phantom“ perklausytas daugiau nei 350 mln. kartų, „4 Raws“ – daugiau nei 330 mln., „LV Sandals“ – daugiau nei 215 mln., o „Century“ – daugiau nei 200 mln. kartų.
Ne mažesnės sėkmės EsDeeKid sulaukia ir „YouTube“ platformoje, kur oficialūs vaizdo klipai bei garso įrašai renka dešimtis ir šimtus milijonų peržiūrų. Tokie kūriniai kaip „Phantom“, „4 Raws“, „LV Sandals“ ir „Century“ tapo pasauliniais hitais, o atlikėjo auditorija sparčiai auga tiek Europoje, tiek Jungtinėse Valstijose bei Azijoje.
Muzikos industrijos apžvalgininkai EsDeeKid laiko vienu ryškiausių naujosios Jungtinės Karalystės underground scenos veidų.
Per kelerius metus jis iš pogrindžio atlikėjo tapo pasauliniu fenomenu, kurio muzika skamba populiariausiuose grojaraščiuose, o koncertai pritraukia tūkstančius gerbėjų.
Šiandien EsDeeKid pelnytai laikomas vienu svarbiausių ir sparčiausiai augančių pasaulinės trap scenos vardų.
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EsDeeKid koncertą lapkričio 13 d. Kaune pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.