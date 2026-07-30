Iš grupės „Šeškės“ – ypatinga naujiena

„Tai bus įsibėgėjančios vasaros hitas“, – neabejoja „Šeškės“, tik joms būdinga vasariškai romantiška nuotaika įrašiusios dainą „Man reikia tavęs“. Grupės narės džiaugiasi prisijungusios prie JAV kino teatruose rodomo filmo – žiemą A. Blaževičius laimėjo geriausio režisieriaus apdovanojimą prestižiniame Sandanso (JAV) filmų festivalyje, rugpjūčio mėnesį premjera įvyks Niujorko, Los Andželo ir kitų miestų kino teatruose.
„Mėgstame kiną, ypač lietuvių kūrinius, kurie rezonuoja su mūsų išgyventomis patirtimis. Tokius, kuriuose yra tikro gyvenimo – ir humoro, ir gali nubraukti ašarą“, – sako grupė „Šeškės“.
Užplūsta šilti prisiminimai
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Grupės narės šypsosi, kad vos išgirdus pirmuosius dainos „Man reikia tavęs“ akordus ir žodžius, užplūdo nostalgija – pagalvojome, kad kūrinį su nauja jėga ir skambesiu būtina išleisti į platesnį eterį.
„Nors filmas pasakoja apie skyrybas, tačiau jos neretai atneša ir teigiamų pokyčių. Mums visiems verta prisiminti, kad tai – tik vienas gyvenimo etapas, kuris eina ir praeina. O ši daina – lyg nuostabiai praleisto laiko su mylimu žmogumi prisiminimas“, – sako Ingrida Martinkėnaitė.
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Hitas tiems, kurie ilgisi meilės
Jausmų ir netikėtų siužeto vingių pilnoje dramoje „Skyrybos karo metu“ pasakojama apie skirtis nusprendusius ambicingą didelės reklamos agentūros skyriaus vadovę Mariją ir savęs ieškantį kino režisierių Vytą. Šeima gyvena instagramiškuose namuose, atrodo laiminga, tačiau Marija nori pokyčių. Ar skyrybos visada reiškia nesėkmę?
„Tikrai ne. Kaip ir skyrybos ne visuomet baigiasi skyrybomis. Kartais žmonėms reikia pabūti atskirai, kad jie galėtų vėl susieiti ir suprasti, kad vienas be kito negali“, – sako Goda Sabutytė-Alijeva.
Karina Krysko neabejoja, kad „Man reikia tavęs“ gali tapti vasarišku hitu tiems, kurie ilgisi artumo, ieško naujos meilės, o gal tiesiog nori šokiu ritmu praleisti likusį vasaros mėnesį.
Filmo dainos muzikos ir žodžių autorius – kompozitorius Vytautas Rasimavičius. Kūrinį grupei „Šeškės“ adaptavo muzikos autorius, kūrėjas, prodiuseris, „M.A.M.A“ apdovanojimą laimėjęs
Paulius Vaicekauskas-Plucando. Vaizdo klipą filmavo jaunosios kartos operatorė, Lietuvos kino operatorių asociacijos teikiamo apdovanojimo „Gilė“ nominantė, Dominika Pieczulis.
Grupės „Šeškės“ naujausią dainą „Man reikia tavęs“ galima išgirsti radijo stotyse, surasti „Spotify“ ir kitose muzikos kūrinių platformose bei „Youtube“. Gyvai atliekamą kūrinį bus galima išgirsti artimiausiuose grupės koncertuose rugpjūčio 22 d. Kauno Jachtklube ir rugpjūčio 27 d. Vilniaus „Vasaros terasoje“. Meilės drama „Skyrybos karo metu“ į Lietuvos kino teatrus atkeliauja jau nuo rugsėjo 18 d.
Dainos „Man reikia tavęs“ vaizdo klipas:
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