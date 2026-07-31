Grupė „Galèra“ pristato ypatingą naujieną

Dainoje susipina apmąstymai apie mirtį, Dievą ir jaunystę, o asmeniniai išgyvenimai per savitą Galèra muzikinę kalbą virsta vientisu pasakojimu.
Pastaraisiais metais grupė išsiskyrė drąsiu žanrų derinimu – jų kūryboje susilieja džiazo, roko ir alternatyvios muzikos elementai, o gyvi pasirodymai tampa ne tik koncertais, bet ir emociniais muzikiniais išgyvenimais.
Pasak grupės nario Roko, naujasis kūrinys žymi svarbų etapą ir pačios grupės kūrybiniame procese.
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„Be galo smagu ir gera kurti muziką bendradarbiaujant su artimais bičiuliais. Šiuo atveju tai įvyko grupės viduje – mano ir Alano bendrą kompoziciją Galèra pavertė garsu“, – pasakoja Rokas.
Nors dainoje paliečiamos sudėtingos temos, kūrėjai jų neįrėmina į vieną interpretaciją.
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„Ar dangus vėl žemę atras“ kviečia klausytoją pačiam atrasti kūrinio prasmę – apmąstyti gyvenimo trapumą, tikėjimą, jaunystės laikinumą ir žmogaus santykį su tuo, kas lieka nepaaiškinama. Kūrinio paklausyti galite visose klausymo platformose.
Šią vasarą Galèra savo naujausią albumą „GARSU“ jau pristatė klausytojams Palangoje ir Kaune, o vasaros koncertų ciklą užbaigs rugpjūčio 11 d. pasirodymu „Downtown Forest“ Vilniuje. Būtent čia gyvai nuskambės ir naujasis kūrinys „Ar dangus vėl žemę atras“. Bilietus platina Bilietai.lt.