Kauną drebina įspūdingas Pitbull koncertas: scenoje – aistros pliūpsnis

Į ilgai lauktą šou atvykę gerbėjai demonstravo apgalvotus aprangos derinius ir neslėpė pakilių emocijų.
Prieš pasirodant Pitbull į sceną žengė legendinis reperis Lil Jon, išgarsėjęs su tokiais hitais kaip „Get Low“ (su The East Side Boyz) ir „Yeah!“ (kartu su Usher ir Ludacris).
Netrukos scenoje pasirodė ir pats Pitbull, kuris į Kauną atvyko likus kelioms valandos iki šou pradžios.
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Atlikėjas publikai dovanojo nepamirštamą pasirodymą, kurio metu netrūko energijos, kvapą gniaužiančių efektų, aistros ir šokių.
Publika kartu su Pitbull dainavo žinomiausius jo hitus ir šėlo tarsi šokių aikštelėje.
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Koncerte netrūko ir akį traukiančių derinių – dalis gerbėjų pasipuošė pliką galvą primenančiomis kepurėlėmis, kurios jau spėjo tapti atlikėjo koncertų akcentu.
Negana to, siekdami kuo tiksliau atkartoti atlikėjo vizitine kortele tapusį įvaizdį, kai kurie į renginį atvyko vilkėdami kostiumus, prie kurių derino kaklaraiščius.
Panašu, kad ištikimiausi gerbėjai koncertui ruošėsi ne vieną valandą ir rinkosi suplanuotus derinius nepaisant didelio karščio.
Pitbull, dar žinomas kaip „Mr. Worldwide“, Lietuvoje pasirodė pirmą kartą.
Kauno Dariaus ir Girėno stadionasKoncertasPitbullis
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