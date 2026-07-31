ŽmonėsMuzika

Kauną drebina įspūdingas Pitbull koncertas: scenoje – aistros pliūpsnis

2026 m. liepos 31 d. 21:55
Lrytas.lt
Liepos 31-ąją Kauną drebina įspūdingas pasaulinės žvaigždės Pitbull koncertas. Į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną suplūdo minia gerbėjų, kurie kartu su atlikėju šėlo pagal garsiausius jo hitus ir mėgavosi vienu laukiamiausių šios vasaros muzikos renginių.
Daugiau nuotraukų (38)
Į ilgai lauktą šou atvykę gerbėjai demonstravo apgalvotus aprangos derinius ir neslėpė pakilių emocijų.
Prieš pasirodant Pitbull į sceną žengė legendinis reperis Lil Jon, išgarsėjęs su tokiais hitais kaip „Get Low“ (su The East Side Boyz) ir „Yeah!“ (kartu su Usher ir Ludacris).
Netrukos scenoje pasirodė ir pats Pitbull, kuris į Kauną atvyko likus kelioms valandos iki šou pradžios.

Ar „Moterys meluoja geriau“ grįš? Kūrėjai pasiuntė intriguojančią žinutę gerbėjams

Atlikėjas publikai dovanojo nepamirštamą pasirodymą, kurio metu netrūko energijos, kvapą gniaužiančių efektų, aistros ir šokių.
Publika kartu su Pitbull dainavo žinomiausius jo hitus ir šėlo tarsi šokių aikštelėje.
Susiję straipsniai
Prieš pat Pitbull koncertą Kaune – svarbus pranešimas

Prieš pat Pitbull koncertą Kaune – svarbus pranešimas

Po atšaukto Pitbull koncerto Latvijoje – svarbi žinia dėl šou Kaune

Po atšaukto Pitbull koncerto Latvijoje – svarbi žinia dėl šou Kaune

Atšaukus Pitbull koncertą Rygoje – svarbi žinia: atsirado netikėta viltis

Atšaukus Pitbull koncertą Rygoje – svarbi žinia: atsirado netikėta viltis

Koncerte netrūko ir akį traukiančių derinių – dalis gerbėjų pasipuošė pliką galvą primenančiomis kepurėlėmis, kurios jau spėjo tapti atlikėjo koncertų akcentu.
Negana to, siekdami kuo tiksliau atkartoti atlikėjo vizitine kortele tapusį įvaizdį, kai kurie į renginį atvyko vilkėdami kostiumus, prie kurių derino kaklaraiščius.
Panašu, kad ištikimiausi gerbėjai koncertui ruošėsi ne vieną valandą ir rinkosi suplanuotus derinius nepaisant didelio karščio.
Pitbull, dar žinomas kaip „Mr. Worldwide“, Lietuvoje pasirodė pirmą kartą.
Kauno Dariaus ir Girėno stadionasKoncertasPitbullis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.