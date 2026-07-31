Kilus pasipiktinimui dėl nesklandumų Pitbull koncerte – organizatorių atsakas

Renginį organizuojantys „Live Nation“ atstovai portalui Lrytas teigė, kad tokiam scenarijui buvo pasiruošta iš anksto, todėl buvo sutelktos visos įmanomos pajėgos.
Vis dėlto organizatoriai pripažino, kad alinantis karštis tapo tikru iššūkiu – dėl jo medicininės pagalbos prireikė gerokai daugiau žmonių nei tikėtasi.
„Šį penktadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione vykstančiame „Pitbull“ turo koncerte dirba sustiprintos medicinos pajėgos – net 5 medikų ekipažai ir mobili medikų komanda. Tai viršija įprastai tokiuose renginiuose užtikrinamą medicinos pagalbos apimtį.
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Kartu su renginio saugos tarnyba dedame visas pastangas, kad operatyviai reaguotume į kiekvieną pranešimą, tačiau dėl ekstremalaus karščio medicininės pagalbos poreikis yra gerokai didesnis.
Dėkojame pareigūnams, kurie padėjo eilėje į renginį laukusiems svečiams“, – portalui Lrytas aiškino „Live Nation“ atstovai.
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Primename, kad penktadienį patenkant į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną, kur vyksta Pitbull koncertas, susiformavo milžiniška eilė, kurioje žmonės turėjo laukti ne vieną valandą.
Portalo Lrytas žiniomis, nualpo mažiausiai 5 eilėje laukę žmonės – aplinkiniai pasigedo aplink budinčių medikų, nualpusius gaivino policijos pareigūnai.
Padėti bandė ir į renginį atvykę žmonės, kurie tikino bandę iškviesti medikus, deja, nesėkmingai.
Manoma, kad prie žmonių negalavimų galėjo prisidėti alinantis karštis ir ilgas laukimas perpildytoje eilėje.
Negana to, susidurta ir su daugiau nesklandumų – norėję atsigaivinti ir įsigyti gėrimų kai kurie žmonės to padaryti negalėjo.
Būrys į koncertą atvykusių gerbėjų piktinosi neveikiančiais kasos aparatais, kuriuose nebuvo galima atsiskaityti grynaisiais pinigais.
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