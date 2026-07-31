Po sėkmės Palangoje – naujas etapas: Jonas Sakalauskas ruošiasi „Žalgirio“ arenai

Pirmasis turo pasirodymas liepos 28 dieną įvyko pilnutėlėje Palangos koncertų salėje, kur spektaklis buvo sutiktas gausiomis ovacijomis. Tačiau kūrėjams šis vakaras buvo kur kas daugiau nei sėkmingas pasirodymas – tai svarbus kūrybinis etapas ruošiantis didžiausiam projekto pristatymui rugsėjo 12 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Pasak kūrėjų, „Mažasis princas“ yra gyvas projektas, kuris nuolat auga ir keičiasi. Kiekvienas parodymas tampa galimybe dar kartą įvertinti spektaklio meninius sprendimus, ieškoti naujų sceninių formų ir tobulinti kiekvieną detalę.
„Esame be galo dėkingi pajūrio žiūrovams. Pilnutėlė salė sukūrė nepaprastą atmosferą, kurią sunku apsakyti žodžiais. Tokios akimirkos primena, kad teatras ir muzika kuria bendruomeniškumo jausmą, sujungia skirtingų kartų žmones, o klasika tapusi „Mažojo princo“ istorija ir šiandien kalba apie tai, kas svarbiausia.
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Palangos pasirodymas mums buvo labai svarbus kūrybinis etapas – galėjome dar kartą pamatyti spektaklį gyvame santykyje su publika ir priimti sprendimus, kurie padės sukurti stipriausią šio projekto versiją.
Dabar visas dėmesys nukreiptas į Kauno „Žalgirio“ areną, kur mūsų laukia reikšmingas debiutas ir naujas etapas „Naujosios Operos“ istorijoje“, – sako kompozitorius ir „Naujosios Operos“ įkūrėjas Jonas Sakalauskas.
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Ruošiantis pasirodymui Kaune prie kūrybinės komandos prisijungė vienas ryškiausių Lietuvos šviesų dailininkų Andrius Stasiulis. Kartu su visa kūrybine grupe jis prisideda prie naujų vizualinių sprendimų, kurie dar labiau sustiprins spektaklio atmosferą ir sceninį pasakojimą.
Miuziklas „Mažasis princas“ išsiskiria įspūdingomis vizualizacijomis, gyvu orkestro skambesiu ir profesionalių atlikėjų komanda. Scenoje žiūrovai išvys Sakalą Uždavinį, Vytautą Rašimą, Martą Lipčienę, Ingridą Žliūtę, Emiliją Finagėjevaitę ir kitus žinomus Lietuvos teatro bei muzikos scenos atlikėjus.
Rugsėjo 12 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje bus pristatyta didžiausia, techniškai sudėtingiausia ir vizualiai įspūdingiausia miuziklo versija, kurioje susijungs naujausi sceniniai sprendimai, įspūdingi specialieji efektai ir visa kūrėjų sukaupta patirtis.