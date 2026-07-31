Prieš pat Pitbull koncertą Kaune – svarbus pranešimas

Informacija atvykstantiems į Pitbull šou paskelbta Kauno Dariaus ir Girėno stadiono „Instagram“ paskyroje.
„SVARBI INFORMACIJA APIE PATEKIMĄ STADIONĄ
Stovimų A ir B parterių, A ir B sėdimų sektorių, VIP bilietų turėtojai į renginį pateks tik per jiems skirtus atskirus įėjimus. Renginio metu abiejų stovimų parterių (A ir B) bilietų turėtojai stadione bus vienoje bendroje erdvėje. Fanų zonos (C įėjimo) bilieto turėtojai taip pat turi eiti tik per jiems skirtą įėjimą.
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Siekiant kiek įmanoma sklandesnio patekimo į koncertą, renginio organizatoriai rekomenduoja iš anksto pasiruošti koncerto bilietus. Bilietai nėra vardiniai, juos galima atsispausdinti arba atsisiųsti į savo išmaniuosius įrenginius – tai padės išvengti eilių bei spūsčių, kadangi bilietas turi būti paruoštas patikrai dar nepriėjus vartų bei apsaugos patikros.
Šalia A ir B įėjimo veiks daiktų saugykla (nuo 16:00 iki 01:00 val.; išmatavimai – 40×27x45 cm; kaina – 15 Eur) bei bilietų kasų ir info centras, kuriame bus galima gauti informaciją apie bilietų problemas, jei tokios ištiks.
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Jei turite klausimų dėl bilietų susisiekite el. paštu info@bilietai.lt.
ATVYKIMU VERTA PASIRŪPINTI IŠ ANKSTO
Koncerto pradžia – 20.00 val., tačiau rekomenduojama atvykti bent keliomis valandomis anksčiau. Stadiono durys atsidarys 17.00 val., o į koncertą atvykę muzikos gerbėjai turės progą įsigyti gėrimų, užkandžių bei pasimėgauti įvairiomis stadione lauksiančiomis pramogomis. Atsiskaityti bus galima tik banko kortele.
Svarbu atkreipti dėmesį į biliete nurodytą įėjimą (A, B, VIP arba FANŲ ZONA (C)), kadangi į stadioną pateksite tik per jį. Įeiti per kitą įėjimą nepavyks, bilietai ten negalios.
PATOGIAUSI ATVYKIMO BŪDAI
Dariaus ir Girėno stadionas, kuriame ir vyks koncertas, įsikūręs pačioje miesto širdyje, šalia Ąžuolyno. Dėl to į koncertą rekomenduojama vykti viešuoju transportu ar pėsčiomis, kadangi vietos parkuoti automobilius, dviračius ar paspirtukus (įskaitant „Bolt“ ar kitas dalijimosi platformas) stadiono prieigose nebus, o į Perkūno alėją galės įvažiuoti tik dokumentus pateikę vietos gyventojai.
Su Pitbull koncerto bilietu nuo 17.00 val., kai atsidarys stadiono durys, viešuoju miesto transportu galėsite keliauti nemokamai. Nemokamas važiavimas galios ir 3 val. po koncerto pabaigos.
Renginio dieną dažniau kursuos įprasti autobusų ir troleibusų maršrutai, o po koncerto keleivių lauks ir papildomi maršrutai „ST1“, „ST2“, „ST3“ bei „ST4“, kursuosiantys nuo 22.30 val. iki 02:20 val.
Daugiau informacijos apie autobusus ir jų tvarkaraščius rasite: kvt.lt
SAUGUMO PATIKRA IR DRAUDŽIAMI DAIKTAI
Prieš patekdami į stadioną būsite nuodugniai patikrinti – namuose palikite draudžiamus daiktus, o likusius apsaugai paruoškite iš anksto. Tai neatsiejama kiekvieno didelio renginio dalis, todėl dėl jūsų pačių patogumo iš anksto įsidėmėkite, kurie daiktai į koncerto teritoriją nebus leidžiami įsinešti:
- didesnis nei 40×20×25 cm bagažas, kuprinės ir daiktai, galintys sulėtinti saugumo patikras prie vartų;
- skėčiai, vėliavos ir plakatai, kurie trukdo kitiems lankytojams;
- šaunamieji ginklai, dujų balionėliai, šaltieji ginklai, pirotechnika, grandinės, švirkštai, lazerinės rodyklės, mirksinčios lazerinės lazdelės, pavojingos medžiagos ir daiktai;
- dronai ir kita nuotoliniu būdu valdoma technika;
- maistas ir gėrimai, išskyrus vaikų iki 12 metų gertuvės;
INFORMACIJA LANKYTOJAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ
Neįgaliesiems, įsigijusiems bilietą neįgaliųjų žiūrovų vietose ir planuojantiems vykti nuosavu automobiliu, bus skirtas atskiras parkingas. Norint patekti į jį, reikės pateikti negalią įrodantį dokumentą ar pažymėjimą. Jei vykstate į parkingą, bet neturite įsigiję neįgaliojo žiūrovo bilieto, bet turite judėjimo sutrikimą ar negalią, bus prašoma parodyti atitinkamus pažymėjimus ar dokumentus. Parkingas įsikurs Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežo (Perkūno al. 3) požeminėje aikštelėje.
Jei atvykstate į Dariaus ir Girėno stadioną ir esate įsigiję A, B sektorių arba VIP bilietą, jūsų lauks patogus vietų pasiekimas. Naudodamiesi vidinėmis nuorodomis, vedančiomis į sektorius, galėsite lengvai užvažiuoti rampomis į savo vietas. Jei turite judėjimo negalią ir įsigijote C sektoriaus bilietą, prašome kreiptis į aptarnaujantį personalą, dirbantį prie bilietų skenavimo.
MAISTAS, GĖRIMAI IR ATRIBUTIKA
Į Dariaus ir Girėno stadioną lankytojai su savo gėrimais ir maistu įleidžiami nebus. Stadione bus galima įsigyti oficialios Pitbull atributikos, įvairaus maisto ir gėrimų – pasirinkimo tikrai bus. Visi atsiskaitymai bus galimi tik kortele arba bekontakčio atsiskaitymo funkcija telefone.
(Apple Pay“ arba „Google Pay“). Jei turite negalią ir į stadiono vidų norite prasinešti gyvybei svarbius medikamentus, maistą ar kitus draudžiamuosius daiktus, mielai prašome parodyti sutrikimą patvirtinanti dokumentą ar pažymėjimą.
RINKITĖS OFICIALŲ BILIETŲ PLATINTOJĄ
Bilietų Įsigijimas iš neoficialių šaltinių gali kelti rimtų rizikų. Pasitaiko situacijų, kai žmonės nusiperka bilietus, kurie jau būna panaudoti, kopijuoti ar tiesiog negaliojantys. Tokie bilietai gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti tikri, tačiau prie įėjimo paaiškėja, kad jie neleidžia patekti į renginį. Tokiu atveju prarandama ne tik sumokėta suma, bet ir galimybė dalyvauti koncerte.
Kad išvengtumėte tokių nusivylimų, rekomenduojama visada rinktis oficialų bilietų platintoją – tai vienintelis būdas užsitikrinti saugų ir sklandų apsilankymą renginyje.
Laukiame jūsų koncerte ir tikimės, kad iš jo grįšite su nepamirštamais įspūdžiais!“ – rašoma įraše.
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