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Prieš Pitbull šou – net keli incidentai: vienas po kito ėmė alpti žmonės, pasigesta medikų

2026 m. liepos 31 d. 20:03
Lrytas.lt
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Penktadienio vakarą Kaune nugriaudės įspūdingas pasaulinės muzikos žvaigždės Pitbull koncertas, į kurį suplūdo minia gerbėjų. Tiesa, dar prieš prasidedant renginiui neišvengta incidentų.
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Patenkant į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną susiformavo milžiniška eilė, kurioje žmonės turėjo laukti ne vieną valandą.
Portalo Lrytas žiniomis, nualpo mažiausiai 5 eilėje laukę žmonės, tačiau aplinkiniai pasigedo aplink budinčių medikų, o nualpusius gaivino policijos pareigūnai.
Padėti bandė ir į renginį atvykę žmonės, kurie tikino šalia ieškoję medikų, deja, nesėkmingai.

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Portalo Lrytas skaitytoja tikino, kad greitosios pagalbos automobilį pavyko surasti tik arenos prieigose, patekus pro vartus.
Manoma, kad prie žmonių negalavimų galėjo prisidėti alinantis karštis ir ilgas laukimas perpildytoje eilėje.
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Negana to, susidurta ir su daugiau nesklandumų - norėję atsigaivinti ir įsigyti gėrimų žmonės to padaryti negalėjo, nes tinkamai neveikė kasos aparatai, nebuvo galima atsiskaityti grynaisiais pinigais.
Portalas Lrytas kreipėsi į renginio organizatorius dėl komentaro. Gavus atsakymą, straipsnį papildysime.
KoncertasincidentasKauno Dariaus ir Girėno stadionas
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