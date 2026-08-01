Garsios dainininkės koncertas Palangoje įsiutino gerbėjus: „Kas čia buvo?“

Socialiniuose tinkluose plinta pasipiktinimo įrašai, kuriuose gerbėjai dalijasi, jog atlikėja ant scenos neužsibuvo.
„Tie, kas dabar buvote Alizée koncerte Palangoje, nesijaučiate apgauti? Ta prasme... Laukėme, laukėme ir sulaukėme kelių dainų per pusvalandį... Kas čia buvo?
Dauguma ir iš toli važiavo, ir pirko brangesnius bilietus. Mačiau daugelio pasipiktinimą po koncerto ir kaip žmonės vis dar jos laukė, galvojo, kad ji dar išeis į sceną.
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Galvoju, gal kreiptis į bilietų platintoją? Net nežinau, ką daryti, bet kažkaip gal reikėtų tai paviešinti. Nes Vilniuje, jaučiu, rudenį irgi bus tas pats“, – rašė pasipiktinus gerbėja.
Panašiai jautėsi ir kiti iš visų Lietuvos kampelių dainininkę pamatyti atvykę gerbėjai.
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„Mes buvom, važiavom iš Kauno, likom nesupratę, kas įvyko“, – rašė viena.
„Pasižiūrėjau, koncertas turėjo trukti 1 val. 30 min. Jūsų vietoje prašyčiau grąžinti pinigus dėl neatitinkančios ir klaidinančios informacijos“, – siūlyta komentarų skiltyje.
Dėl šios situacijos naujienų portalas Lrytas kreipėsi į renginio organizatorius. Sulaukę jų atsakymo publikaciją papildysime.