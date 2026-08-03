Netrukus Lietuvoje koncertuosiantys „The Cure“ nenustoja stebinti: kiekvienas koncertas – vis kitoks

Šią vasarą apie „The Cure“ kalba ne tik ilgamečiai gerbėjai – po beveik penkių dešimtmečių scenoje Robertas Smithas su bendražygiais išgyvena naują populiarumo bangą ir šiandien yra viena labiausiai aptariamų koncertinių grupių pasaulyje. Įspūdingas „The Cure“ turas, sulaukęs išskirtinių muzikos kritikų ir gerbėjų įvertinimų, dar kartą įrodo, kodėl praėjus daugiau nei keturiems dešimtmečiams nuo alternatyviosios muzikos revoliucijos pradžios „The Cure“ tebėra viena ryškiausių gyvos muzikos grupių pasaulyje.
Daugiau kaip dvi valandas trunkančiuose koncertuose „The Cure“ atlieka per dvidešimt kūrinių, aprėpiančių visą įspūdingą grupės kūrybinį kelią. Koncertų apžvalgose šie pasirodymai vadinami „fenomenaliais“ ir „grynu muzikiniu džiaugsmu“, o daugelis ilgamečių gerbėjų pripažįsta, kad tai – vienas geriausių „The Cure“ turų per pastaruosius dešimtmečius.
Viena iš priežasčių, kodėl šis turas sulaukia tiek dėmesio, – kiekvieno koncerto repertuaras yra vis kitoks. Skirtingai nei daugelis ilgai gyvuojančių grupių, „The Cure“ nesirenka vien geriausiai žinomų hitų. Robertas Smithas į koncertinę programą sugrąžina retai atliekamus kūrinius, kurie scenoje nebuvo skambėję daugelį metų. Šią vasarą gerbėjai jau išgirdo tokias dainas kaip „Faith“, „Want“, „Treasure“, „Charlotte Sometimes“, „Trust“, „Primary“, „Catch“ ir po beveik dešimties metų pertraukos sugrįžusią „A Letter to Elise“. Žinoma, kiekviename koncerte skamba ir didžiausi grupės hitai – „Just Like Heaven“, „Lovesong“, „Pictures of You“, „Friday I'm in Love“, „In Between Days“, „Boys Don't Cry“ ir daugelis kitų.
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Šios vasaros „The Cure“ turas atskleidė ir išskirtinį grupės narių tarpusavio ryšį. Gastrolių metu sunegalavus ilgamečiam bosistui Simonui Gallupui, netrukus jį scenoje pakeitė sūnus Edenas Gallupas, tad turas galėjo tęstis pagal planą. Viename iš koncertų Robertas Smithas ilgamečiam bendražygiui skyrė dainą „Lullaby“. Ši jautri akimirka sujaudino gerbėjus visoje Europoje ir tapo vienu labiausiai įsimintinų šio turo momentų.
Kol muzikos mylėtojai Europoje mėgaujasi legendiniais „The Cure“ kūriniais, grupė jau žvelgia į ateitį. Robertas Smithas atskleidė, kad jau baigtas naujas „The Cure“ albumas – kritikų puikiai įvertinto 2024 m. albumo „Songs Of A Lost World“ tęsinys. Pasak jo, grupė šiuo metu dirba ir prie dar daugiau naujos muzikos. Šios naujienos dar labiau sustiprino susidomėjimą grupe, kuri po beveik penkių dešimtmečių scenoje ne tik puoselėja savo išskirtinį muzikinį palikimą, bet ir toliau kuria naują istoriją.
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Lietuvos publikai tai – reta galimybė išgirsti „The Cure“ tuo metu, kai grupė išgyvena vieną ryškiausių savo karjeros etapų. Rugpjūčio 7 d. Vilniaus Kalnų parke skambės ne tik visiems puikiai pažįstami hitai, bet ir netikėti repertuaro perlai, dėl kurių kiekvienas šios vasaros turo koncertas yra unikalus.
Ilgai lauktas pirmasis ir vienintelis „The Cure“ pasirodymas Vilniuje – šią vasarą sostinės Kalnų parke vyksiančios renginių serijos „Sounds Good Vilnius“ dalis. Vakarą pradės Lietuvos alternatyviosios muzikos atlikėjai – grupė „Katarsis“ ir Alina Orlova. Bilietus į rugpjūčio 7 d. vyksiantį „The Cure“ koncertą platina Bilietai.lt.