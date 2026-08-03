Savaitgalį Dzūkijos miškus drebins festivalis „Šaknys“: į sceną lips ryškios žvaigždės.

Turtinga muzikos programa
Į pagrindinę festivalio sceną lips pirmo ryškumo mūsų šalies muzikos žvaigždės: Solo Ansamblis, ba., Monika Liu, Kamanių Šilelis, Abudu, Katarsis. Susirinkusius prie didžiosios scenos šį savaitgalį taip pat išjudins Cinthie, Xguscia, Roi Perez, Roe Deers, Horse Meat Disco, Justy.
Kaip sako renginių serijos „Šaknys“ prodiuseris ir festivalio organizatorius Domas Sabaliauskas, muzikinės programos turinys tikslingai apjungia skirtingus muzikos žanrus.
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„Dažniausiai tenka rinktis: eiti į gyvo garso renginį, važiuoti į festivalį paklausyti kelių mėgstamų grupių, ar vykti į šokių muzikos renginį. Bet tie patys žmonės nori ir vieno, ir kito. Todėl programą dėliojame taip, kad svečiai galėtų rinktis iš kelių toje pačioje teritorijoje esančių scenų ir festivalyje praleistas laikas būtų kuo turtingesnis. Dienos metu ir vakare galima pasiklausyti gyvos populiariausių atlikėjų muzikos, o jau temstant leistis į muzikinę kelionę paskui ryškius Berlyno ar Londono klubinės scenos vardus“, – sako D. Sabaliauskas.
Antrojoje festivalio – Paplūdimio – scenoje pasirodys Šarukas, Liucė, Frizz, Fundamental, IS: Collective, Dede Kaspa x Domas Sab, Tušas (Mountak x Elboe x Une), Pijus x Fiorini, Proflame, Tres Sticky, Brokenchord DJ.
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Pasak D. Sabaliausko, muzikinis turinys atspindės tai, ką mėgsta ir kuo gyvena dabartinė karta.
„Į bendrą sceną lips ir pasaulyje žinomi atlikėjai, ir geidžiamiausi Lietuvos vardai – kai kurie jų per metus surengia vos keletą pasirodymų. Mėgausimės reta proga gamtoje džiaugtis stipriais talentais, o gyvai atliekamos ir elektroninės muzikos galios dėka parsivešime daug prisiminimų“, – teigia festivalio vadovas.
Tarptautinė šokių muzikos scena
Atskiro paminėjimo nusipelno net keli į festivalį atvyksiantys vardai, kuriuos pasaulinė klubinės muzikos bendruomenė linksniuoja jau dešimtmečius.
Berlyne gyvenanti DJ ir prodiuserė Cinthie už pulto karaliauja daugiau nei dvidešimt metų ir yra viena gerbiamiausių šiuolaikinės elektroninės muzikos figūrų. Ji valdo leidyklas „803 Crystal Grooves“, „Collective Cuts“ ir „we_r house“ ir vieną žinomiausių Berlyno plokštelių parduotuvių „Elevate“. Cinthie grojimo pagrindas – Čikagos house tradicija, britiškas garage ir disco elementai.
Karjerą Tel Avive pradėjęs, Berlyne gyvenantis Roi Perez jau daugiau nei dešimtmetį yra vienu svarbiausių ir paslaptingiausių pasaulyje laikomo naktinio klubo „Berghain“ į house muziką orientuotos šokių erdvės „Panorama Bar“ rezidentas. Šis statusas besidomintiems elektronine muzika iškart yra nuoroda į geriausią muzikos kokybę ir aukščiausio lygio meistriškumą. Roi Perez – unikalus selektorius, garsėjantis ilgais, kelias valandas trunkančiais vinilinių plokštelių setais, kuriuose apjungia house, techno, disco ir breakbeat skambesį.
DJ kolektyvas iš Londono – Horse Meat Disco – karjerą prieš 22 metus pradėjo nedideliame Londono Vauxhall rajono bare, kur, išlaikydami tradiciją, iki šiol groja kiekvieną sekmadienį. Per du pastaruosius dešimtmečius jie stipriai prisidėjo prie disco žanro atgimimo. Horse Meat Disco nuolat reziduoja stipriausia elektroninės muzikos scena galinčiuose pasigirti miestuose – Niujorke ir Berlyne.
Pasak organizatoriaus, verta džiaugtis tokiu tarptautinės klasės sąstatu Dzūkijos miškuose.
„Šie vardai groja pačiose žinomiausiose pasaulinėse elektroninės muzikos scenose, minias šokdina „Dekmantel“ ar „Glastonbury“ festivaliuose. Jie atvyksta į lietuviškų miškų tankmę ir visi trys pasirodys vieno – festivalio „Šaknys“ – savaitgalio metu. Tokio lygio elektroninės muzikos vedlius suburti į vieną renginį nėra paprasta. Šokėjams tikrai prireiks ištvermės“, – šypsosi festivalio sumanytojas.
Kur kas daugiau nei muzika
Kūrybinė festivalio komanda stengiasi ne tik dėl muzikinės festivalio dalies, bet ir deda daug pastangų ruošiant kultūrinę festivalio programą bei sveikatinimosi ritualus.
Festivalyje bus platus kurti skatinančių veiklų pasirinkimas: aksesuarų gamyba, tapyba ant drobės akriliniais dažais, keramikos – dubenėlio, puodelio ar lėkštės – spalvinimo dirbtuvės.
Ežero pakrantėje vyks jau tradicinė, gurmaniška vakarienė. Šiemet ji įkvėpta Viduržemio jūros virtuvės, tačiau akcentuos lietuviškus produkus, sezoniškumą ir ryšį su tuo, kas auga čia, pas mus – ant atviros ugnies šefai ruoš miško ir jūros gėrybes, brandintą mėsą, žuvį, kurs desertus.
Prabusti ir dieną ramiai pradėti bus galima jogos ir pilateso užsiėmimuose, o tęsti gongų terapijose, meditacijose, degustacijose ir edukacijose: kakavos ceremonijoje, pamokose apie natūralų vyną ar šampaną.
Renginio sumanytojo teigimu, festivalio tikslas – kurti ir įtraukti į bendras patirtis, kuriose susilieja kultūra, muzika ir bendravimas.
„Klausysimės mėgstamos muzikos, atrasime naujus skonius, šoksime basomis, čiuožykla įčiuošime į ežerą, kvėpuosime mišku, palydėsime saulę, stebėsime žvaigždes ir visa širdimi patirsime pačią mieliausią – lietuvišką vasarą. Su pagarba, meile gamtai ir vienas kitam, grįšime ten, kur glūdi mūsų visų šaknys“, – kurti bendrus prisiminimus kviečia D. Sabaliauskas.
Gyva augalija puošta scena
Kasmet renginys išsiskiria unikaliu dekoru – pagrindinė festivalio scena puošiama gyvais augalais. Kartu su partneriais „Spaces Spaces Spaces“ – talentingais scenos dizaino profesionalais – organizatoriai ieško būdų, kaip gamtoje vykstančio festivalio scenas vizualiai paversti gamtos pratęsimu. Šiemet scenos puošyba atlieps organizatoriams itin svarbias tvarumo bei ekologiškumo temas.
„Visą praėjusią savaitę kartu su komanda ir savanoriais laukuose aplink Zarasus skynėme ir rinkome begales invazinių augalų, milžiniškus jų kiekius. Šią savaitę iš jų kursime kompozicijas ir jas kabinsime, taip papuošdami sceną. Tai, kas gamtai kėlė problemų, taps autentiška ir nuostabia scenografija, sukurta iš Lietuvos kraštovaizdžio. Pagarba gamtai ir ryšys su ja mums be galo svarbus“, – sako D. Sabaliauskas.
Organizatorius kviečia patirti tikrąją festivalio dvasią, naktį praleidžiant miško apsuptyje ir poilsiui rinktis poilsiavietės teritorijoje esantį palapinių miestelį. Tačiau atkreipia dėmesį, kad festivalio lokacija yra visai netoli Druskininkų – pasiekiama automobiliu ar taksi vos per 20 minučių.
„Į pilną festivalio patirtį tikrai patenka ir miegas palapinėje. Bet jei norisi daugiau komforto, patogiai galima išsimiegoti Druskininkų kurorte ir vos nubudus iškart prisijungti prie festivalio veiklų. Nenoras miegoti palapinėje tikrai neturėtų būti priežastis likti namuose ir sustabdyti nuo to, ką patirsime jau šį savaitgalį“, – kviečia renginio šeimininkas.
Festivalis „Šaknys“ – aštuonerius metus Dzūkijos gamtoje vykstantis festivalis, kuris sujungia ryškius gyvo garso pasirodymus ir stiprią elektroninės muzikos programą. Festivalio bendruomenę vienija meilė menui ir kultūrai, saviraiškos laisvė, pagarba tradicijoms, gamtai bei kokybiškam laiko praleidimui kartu.
„Šaknys“ – ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje veikiantis renginių organizatorius, vystantis vardinę renginių seriją ir prodiusuojantis aukšto lygio muzikinius įvykius bei kultūrines platformas.