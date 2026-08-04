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Netikėtai atšauktas Lietuvoje turėjusio pasirodyti atlikėjo koncertas: atsidūrė ligoninėje (1)

2026 m. rugpjūčio 4 d. 14:54
Lrytas.lt
Rugpjūčio 4 dieną vykstančiame Kretingos senosios muzikos festivalyje – pakitimai. Atšauktas vieno iš atlikėjų pasirodymas.
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Socialiniuose tinkluose pranešta, kad į sceną nelips Arielis Abramovichius, kuris dėl sveikatos problemų atsidūrė ligoninėje.
„Dėmesio, dėl ūmios atlikėjo ligos keičiasi rugpjūčio 4 d. koncerto programa!
Sulaukėme liūdnos žinios, kad rugpjūčio 4 d. koncerte turėjęs pasirodyti vihuelos atlikėjas staiga susirgo ir atsidūrė ligoninėje.

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Nors jo būklė yra stabili, jis nebegalės atvykti į Lietuvą. Deja, per tokį trumpą laiką nepavyko rasti kito vihuelos atlikėjo.
Dėl šios priežasties antradienio koncerte skambės kita programa ir pasirodys kiti atlikėjai.
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Tęsiame Francesco Cavalli sukakties minėjimą ir kviečiame klausytis jo muzikos, taip pat jo mokytojo, didžiojo Claudio Monteverdi kūrybos bei jo mokinės Barbaros Strozzi kompozicijų.
Naują programą atliks:
Lina Dambrauskaitė, sopranas
Renata Dubinskaitė, mecosopranas
Rodrigo Calveyra, išilginės fleitos ir kornetas
Julio Caballero Perez, klavesinas, vargonai (Ispanija)
Ariel Abramovich linkime kuo greičiau pasveikti!
Prašau pasidalinkite šia žinia su tais, kas ketino atvykti į antradienio koncertą!“, – rašė organizatoriai.
DainininkasKretingaLigoninė

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