Alanas Chošnau kviečia į Palangą: vasaros vakarui ruošia gyvo garso koncertą

Rugpjūčio 19 d. Palangos koncertų salėje Alanas Chošnau surengs koncertą „Ypatingas vasaros vakaras“. Tai bus gyvo garso pasirodymas, specialiai rengiamas vasaros vakarui pajūryje.
A. Chošnau koncertai Palangoje jau tampa vasaros tradicija – vienas stiprus gyvos muzikos vakaras, kuriame susitinka atlikėjas, publika ir dainos, lydinčios klausytojus skirtingais jų gyvenimo etapais. Ši vasara – ne išimtis.
„Mane visada traukia ta Palangos būsena, kurią jauti tik vasarą – kai jūra, miestas ir poilsiautojai sukuria visai kitą energiją. Čia žmonės atvyksta ne tik pailsėti, bet ir patirti naujas emocijas, pramogas, atrasti gyvą muziką. Todėl labai natūralu, kad būtent Palangai ruošiame koncertą „Ypatingas vasaros vakaras“ – jis toks ir bus. Rugpjūčio 19-ąją noriu tą stiprią Palangos energiją perkelti į sceną“, – sako A. Chošnau.
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Pasak atlikėjo, vasaros koncertai pasižymi ypatinga atmosfera – ypač jautriai skamba dainos, susijusios su prisiminimais, santykiais ir asmeninėmis patirtimis.
„Per tiek metų scenoje labai gerai jaučiu – žmonės į koncertą ateina ne tik išgirsti mėgstamų dainų. Jie ateina su savo prisiminimais ir išgyventomis emocijomis, kurios surezonuoja koncerto metu.
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Kai tikri jausmai susitinka salėje su gyvu garsu ir muzikantų atliekamomis instrumentuotėmis, susikuria labai tikras ryšys. Tokie vakarai nelieka tik kalendoriuje ar socialinių tinklų įrašuose – jie lieka žmoguje. Dėl to Palangos koncertui kartu su grupe ruošiaimės labai atsakingai“, – sako A. Chošnau.
Koncerte „Ypatingas vasaros vakaras“ skambės gerai pažįstamos A. Chošnau dainos, gyvas atlikimas ir specialiai šiam vakarui parengta koncertinė programa.
Organizatoriai akcentuoja, kad tai nėra atsitiktinis vasaros pasirodymas – tai gerai suplanuotas gyvos muzikos renginys Palangos koncertų salėje, skirtas klausytojams, ieškantiems stipraus, emocingo ir kokybiško muzikos vakaro.
A. Chošnau jau daugelį metų išlieka vienu ryškiausių Lietuvos atlikėjų, kurio dainos klausytojams tapo ne tik radijo hitais, bet ir asmeninių prisiminimų dalimi.
Palangos koncertų salėje skambės skirtingus Alano solinės kūrybos laikotarpius jungiantys kūriniai – nuo „Laiškas ant sniego“ iki „Laukiau ilgai“ ir pati naujausia daina „Meilė dar gyva“. Tai bus gyvo garso vakaras, kuriame pažįstamos dainos suskambės su vasaros energija ir tuo emociniu ryšiu, kuris gimsta tik gyvame koncerte.
Bilietus į koncertą „Ypatingas vasaros vakaras“, kuris vyks rugpjūčio 19 d. Palangos koncertų salėje, platina Bilietai.lt.