Naujausioje savo dainoje „Norai“ Natalija Bunkė kalba apie iliuzijas, kurias susikuriame stebėdami kitų gyvenimus, ir primena: tai, kas gražiai atrodo iš šalies, nebūtinai suteiktų laimės mums patiems. Daugybę metų šou pasaulyje besisukiojanti garsenybė sako, kad jos populiarumo sėkmė – nevaidinti gyvenimo nei scenoje, nei socialiniuose tinkluose, tik tada galima mėgautis gyvenimo idile ir nejauti gėdos jausmo nei prieš savo artimuosius, nei prieš gerbėjus.
„Daina „Norai“ – ne tik apie socialinių tinklų pasaulį, bet apskritai apie mūsų gyvenimą. Kartais ilgai stebime kitą žmogų, domimės juo, žavimės jo asmenybe, šeima ar gyvenimo būdu. Iš to, ką matome, susikuriame tam tikrą vaizdinį, tačiau susipažinę artimiau galime labai nusivilti – suprasti, kad tikrovėje viskas yra visai kitaip. Kartais toks susidūrimas net šiek tiek sulaužo mūsų susikurtą pasaulį“, – apie naują kūrinį pasakoja Natalija Bunkė.
Pasak atlikėjos, šiandien riba tarp tikro gyvenimo ir kruopščiai kuriamo jo paveikslo tampa vis sunkiau pastebima. Ekrane matome gražiausias akimirkas, tačiau dažniausiai nežinome, kas vyksta už kadro. Nepaisant to, svetimą gyvenimą neretai pradedame vertinti kaip siekiamybę, o savąjį – kaip nepakankamai įdomų, sėkmingą ar laimingą.
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„Socialiniuose tinkluose ypač lengva susižavėti svetimu gyvenimu ir pradėti jo norėti sau. Tačiau pasimatavę kito žmogaus batus neretai suprantame, kad jie mums visai nepatogūs. Tai, kas gražiai atrodo iš šalies, nebūtinai tiktų mums patiems“, – sako atlikėja.
Vis dėlto „Norai“ nėra tik pasakojimas apie nusivylimą ar socialinių tinklų kuriamas iliuzijas. Tai kartu ir padrąsinimas atsigręžti į save, išgirsti savo tikruosius troškimus ir nebijoti jų pripažinti. Net jeigu jie neatitinka aplinkinių lūkesčių ar nėra panašūs į tai, ką šiandien įprasta demonstruoti viešai.
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„Šia daina norisi paskatinti žmones nebijoti savo tikrųjų norų ir drąsiai juos ištarti garsiai – nes garsiai pasakyti norai dažnai greičiau pradeda virsti tikrove.
Svarbiausia, kad svetimi norai mums netaptų gražesni už savuosius. Juk būtent savi norai geriausiai atspindi, kas esame, ko iš tiesų trokštame ir koks gyvenimas mums būtų laimingas“, – mintimis dalijasi Natalija Bunkė.
Naujoji daina „Norai“ klausytojams užduoda paprastą, tačiau ne visada patogų klausimą: ar tikrai trokštame to, apie ką svajojame, o gal tik norime gyvenimo, kurį gražiai pateikė kažkas kitas?
Natalijos Bunkės kūrinio „Norai“ jau galima klausytis visose pagrindinėse muzikos platformose.