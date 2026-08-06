Pilnutėliame Trakų pilies kieme – įspūdingas E. Redko šou: scenoje paskelbė svarbią žinią

„Žinojau, kad jeigu atsisveikinti su „PLANETA“ etapu, tai tik čia. Trakų pilis turi ypatingą energiją, kuri stipriai papildo mano pastarojo meto kūrybą“, – dar prieš koncertą minėjo Evgenya Redko.
Vienas didžiausių koncertų Trakų pilies istorijoje
Bilietai į Evgenya Redko koncertą Trakų pilyje buvo išpirkti dar gerokai prieš renginį. O pasiruošimas šiam koncertui buvo irgi ambicingas. Specialiai šiam vakarui sukurta scenografija, šviesų režisūra ir specialieji efektai, kurie Trakų pilies kiemą pavertė viena įspūdingiausių šios vasaros koncertinių erdvių Lietuvoje.
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Koncerto metu scenoje prie Evgenya Redko prisijungė jos muzikinė grupė, pučiamųjų sekcija, šokėjos bei albumo „PLANETA“ simboliais tapę ateivių personažai.
Tiesa, ir tą vakarą buvo netikėtumų – pirmą kartą gyvai nuskambėjo albumo dainos „Mano ramybė“ ir „Ašis“. O prieš pagrindinį pasirodymą atmosferą kaitino talentingieji „Afrikos būgnai“ bei tarp publikos vaikščiojančios kosminės būtybės.
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Evgenya Redko pirmą kartą prabilo apie kitą kūrybos etapą
Vienu jautriausių vakaro momentų tapo Evgenya Redko kreipimasis į publiką. Atlikėja pirmą kartą viešai pranešė jau intensyviai dirbanti prie naujo albumo.
„Per pastaruosius mėnesius parašiau labai daug naujos muzikos ir nekantrauju ja pasidalinti su jumis – gimsta naujas albumas“, – į susirinkusiuosius kreipėsi dainininkė.
Netrukus po to Trakų pilies bokštus nušvietė fejerverkai.
„Šio vakaro dramaturgiją kūrėme kaip paskutinę kelionę po „PLANETOS“ pasaulį – nuo pirmųjų genties ritmų iki koncertą užbaigiančių fejerverkų, kurie simboliškai pažymėjo slenkstį tarp dviejų man svarbių kūrybinių etapų“, – po koncerto išpildyta idėja džiaugėsi Evgenya Redko ir pakvietė sekti naujienas.