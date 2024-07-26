Turkio kilimo ceremonijos metu visų dėmesį kaustė išskirtinis vienų iš konkurso favoritų Soreno Torpegaardo Lundo įvaizdis.
Plačiai besišypsodamas dainininkas žengė ir prie Lietuvos žurnalistų, kur pasidalijo savo mintimis.
Akivaizdu, kad danas jau spėjo užmegzti glaudų ryšį su kitais konkurso dalyviais. Komplimentų jis negailėjo šalia stovėjusiai latvei.
Viena įžiebia „Eurovizijos“ ugnį: iškilminga turkio kilimo ceremonija
„Atrodai gerai. Viską padarei teisingai“, – šypsojosi jis.
Sulaukęs klausimo, koks jausmas būti visų mėgstamiausiu, Sorenas neslėpė nuostabos.
„Baik, kas taip sako? Visi? Tada jaučiuosi gerai. Ačiū jums labai. Esu toks dėkingas galimybe čia būti. Esu didelis „Eurovizijos“ gerbėjas, todėl galite įsivaizduoti...
Labai keista – pats negalėsiu žiūrėti šou, bet tada suprantu – turėsiu lipti ant scenos, galiu pažiūrėti paskui. Taip džiaugiuosi, kad esu kažkieno mėgstamiausias.
Esu atsipalaidavęs. Žinoma, tikriausiai likus 30 sekundžių iki lipimo ant scenos klausiu: „Kaip aš čia atsidūriau?“
Bet tada įsijungsiu kovinę nuotaiką ir atiduosiu viską, ką galiu“, – šypsojosi jis.
