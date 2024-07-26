ŽmonėsMuzika

Pergalę „Eurovizijoje“ žadant danui – didelė jo nuostaba: „Kas taip sako?“ Specialiai Lrytas, Viena

2026 m. gegužės 11 d. 13:34
Dar prieš prasidedant „Eurovizijos“ savaitei danų vardas skambėjo itin ryškiai – jau ne vieną mėnesį prognozuojama, kad konkurso trofėjus gali keliauti būtent į Skandinavijos šalį.
Daugiau nuotraukų (70)
Turkio kilimo ceremonijos metu visų dėmesį kaustė išskirtinis vienų iš konkurso favoritų Soreno Torpegaardo Lundo įvaizdis.
Plačiai besišypsodamas dainininkas žengė ir prie Lietuvos žurnalistų, kur pasidalijo savo mintimis.
Akivaizdu, kad danas jau spėjo užmegzti glaudų ryšį su kitais konkurso dalyviais. Komplimentų jis negailėjo šalia stovėjusiai latvei.

Viena įžiebia „Eurovizijos“ ugnį: iškilminga turkio kilimo ceremonija

„Atrodai gerai. Viską padarei teisingai“, – šypsojosi jis.
Sulaukęs klausimo, koks jausmas būti visų mėgstamiausiu, Sorenas neslėpė nuostabos.
Susiję straipsniai
Viena pulsuoja „Eurovizijos“ šurmuliu: Turkio kilimo ceremonijoje – tūkstančiai gerbėjų, blizgučiai ir euforija

Viena pulsuoja „Eurovizijos“ šurmuliu: Turkio kilimo ceremonijoje – tūkstančiai gerbėjų, blizgučiai ir euforija

„Eurovizija 2026“: ant turkio kilimo – įspūdingi Europos žvaigždyno įvaizdžiai, tarp jų – ir Lion Ceccah

„Eurovizija 2026“: ant turkio kilimo – įspūdingi Europos žvaigždyno įvaizdžiai, tarp jų – ir Lion Ceccah

„Baik, kas taip sako? Visi? Tada jaučiuosi gerai. Ačiū jums labai. Esu toks dėkingas galimybe čia būti. Esu didelis „Eurovizijos“ gerbėjas, todėl galite įsivaizduoti...
Labai keista – pats negalėsiu žiūrėti šou, bet tada suprantu – turėsiu lipti ant scenos, galiu pažiūrėti paskui. Taip džiaugiuosi, kad esu kažkieno mėgstamiausias.
Esu atsipalaidavęs. Žinoma, tikriausiai likus 30 sekundžių iki lipimo ant scenos klausiu: „Kaip aš čia atsidūriau?“
Bet tada įsijungsiu kovinę nuotaiką ir atiduosiu viską, ką galiu“, – šypsojosi jis.
„Eurovizijos 2026“ atidarymo galerija: Europos žvaigždynas ir įspūdingi įvaizdžiai
DanijaVienaKonkursas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.