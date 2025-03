Kaip tinkamai pasipuošti išleistuvėms, vestuvėms, krikštynoms: vyriškų kostiumų tendencijos artėjančiam sezonui

Jaunatviškas rafinuotumas – šių metų mokyklos švenčių tendencijos

Išleistuvės – ypatinga proga, kai jaunuoliai nori pabrėžti savo unikalų stilių. Kaune, prekybos miestelyje „Urmas“, įsikūrusios parduotuvės „Vyriška mada“ atstovas Vidmantas Ruzgys sako, kad daugėja jaunų vyrų, ieškančių klasikinių sprendimų, tačiau populiarūs išlieka ir įdomesni deriniai.

„Dabar dažniausiai renkasi klasikines spalvas: tamsiai mėlyną, pilką, juodą ar rudą, ryškias spalvas mėgstančių mažėja. Tačiau tai nereiškia, kad grįžtama prie nuobodžių modelių: išskirtinumo suteikia detalės: languoti kostiumai, įdomūs atspalviai, raštai, tekstūros“, – sako pašnekovas.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į aksesuarus: kokybiškos sąsagos, kaklaraiščiai kišenių nosinėlės ar subtilios peteliškės gali puikiai apipavidalinti įvaizdį.

„Žinoma, svarbu nepamiršti, kad kostiumas turi ne tik gerai atrodyti, bet ir būti patogus. Išleistuvės – judri šventė, todėl stilingas ir funkcionalus kostiumo modelis yra geriausias pasirinkimas“, – atkreipia dėmesį V. Ruzgys.

„Vestuvės 2025“ – vyriško stiliaus poreikiai

Vestuvės tampa vis labiau personalizuotomis šventėmis, kurių metu vis daugiau dėmesio sulaukia ne tik nuotakos apranga. Jaunikiai taip pat noriai renkasi personalizuotus kostiumus, dominuoja prabangūs audiniai bei neutralių spalvų paletė. Panašios tendencijos galioja ir besiruošiantiems dalyvauti krikštynose.

„Dominuoja tamsesni atspalviai, tačiau vis dažniau pageidaujama ir šviesių spalvų paletės. Žinoma, dauguma vis dar renkasi vienspalvius smokingus – tai amžina klasika“, – pasakoja parduotuvės „Vyriška mada“ atstovas.

Dar viena itin svarbi detalė renkantis kostiumą vyrams, anot pašnekovo, universalumas. „Vestuvių svečiai dažnai ieško universalių kostiumų, kuriuos galima panaudoti keletą kartų. Pastebime, kad dažnas pasirinkimas – languoti kostiumai. Jų švarkus vėliau galima dėvėti atskirai. Žmonėms dabar labai svarbu praktiški ir universalūs pirkiniai“, – pastebi V. Ruzgys.

Didžiausia klaida – per didelis kostiumas

Vyrai mėgsta komfortą, todėl patogumo klausimas jiems yra pirmoje vietoje. Ypač reiklūs tie, kurie kostiumus nešioja retai ir nėra pripratę prie jų dėvėjimo.

„Kartais vyrai nori jaustis pernelyg patogiai, todėl tenka rekomenduoti mažesni dydį, kad kostiumas neprarastu savo estetikos. Vilkint per didelį kostiumą atsiranda per ilgos rankovės, kostiumas atrodo per laisvas, per didelis, beformis. Norėtųsi akcentuoti, kad renkantis kokybiško audinio kostiumą jis bus ir tinkamo dydžio, ir pakankamai patogus“, – sako vyriškų drabužių parduotuvės atstovas.