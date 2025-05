Vestuvių ir kitų švenčių dovanos, vaišės, dekoras bei pramogos: savo įžvalgomis pasidalino ir renginių vedėjas Mantas Wizard

„Vestuvių vedimas yra ir džiaugsmas, ir didelė atsakomybė. Tokiose šventėse svarbu net mažiausi niuansai – etika, dėmesys svečiams, apgalvotas vakaro išdėstymas ir, svarbiausia, pačių jaunųjų pageidavimai. Vestuvės yra meilės šventė ir visada su dideliu džiaugsmu imuosi šio darbo stengdamasis sujungti vedėjo darbą ir savo specialiai, meilės temai paruoštus triukus“, – sako vienas žinomiausių šalies iliuzionistų ir renginių vedėjų Mantas Wizard.

Interaktyvi, magiška programa su specialiai meilės temai skirtais triukais, gali būti puikiausia alternatyva, kai jaunieji nenori žaidimų ar kitų aktyvių veiklų. Tad per daugelį metų M.Wizard pavyko rasti gerą balansą, kuomet savo klientams jis gali pasiūlyti dvigubą naudą – elegantiško vedėjo ir magiškos programos junginį. „Šaunu, kai renginio vedėjas parodo dar ir papildomą talent: visad žavėjausi, kai vedėjai savo darbą gali sujungti su muzika, komedija, teatru ar kitu talentu“, – šypsosi Mantas.

Pasak pašnekovo, vestuvių mados keičiasi gal labiau stilistikoje, negu struktūroje. Pastaruoju metu renginių vedėjas įžvelgia tendenciją, jog mažėja „perkrautų“ švenčių: su pertekliniu dekoru ar labai intensyvia vakaro programa, atlikėjų gausa. Šiandien dominuoja daugiau švaraus minimalizmo, estetikos ir jaukumo.

Ar kaip patyręs vestuvių vedėjas, M.Wizard galėtų pasakykiti, jog floristika, dekoro elementai, vaišės, ypatingai saldus stalas, gali įtakoti šventės nuotaiką, kurti jos atmosferą? „Tikrai gali ir daro tam įtakos. Šventės sėkmės paslaptis yra svečiai – kaip jie jaučiasi, ar gali mėgautis vakaru, ar jiems jauku, patogu ir gražu. Vestuvės kuria magišką nuotaiką, ir tai nuotaikai kurti svarbu visi elementai – dekoras, vaišės (svarbu ne tik skonis bet ir estetiškas pateikimas), net temperatūra ar muzikos garsumas. Esu vestuvėse matęs visko, per pastaruosius penkiolika metų – nuo dresuotų meškų iki garsiausių grupių pasirodymo dešimčiai žmonių. Tad vestuvių vizijos būna labai skirtingos“, – įžvalgomis dalinasi M.Wizard.

Saldi šventės dalis: kai meniškumas persipina su tradicijomis

„AZ Desserts“ – rankų darbo desertų kūrėjai, pasiruošę jūsų šventę paversti ypatinga! Kiekvienas desertas – tai ne tik skonis, bet ir grožis, sukurtas su meile ir kruopštumu.

Apdovanojimų verti konditerinių gaminių dizainai, nepriekaištingos kokybės ir preciziško dėmesio detalėms derinys, garantuoja išskirtinę ir unikalią šventę. Nuostabūs skonių deriniai, kruopštus ir skoningas dizainas, atsakingas konditerinių gaminių pristatymo ir kitų paslaugų suteikimas paliks malonią bendradarbiavimo patirtį, užtikrins norą sugrįžti dar kartą.

„AZ Desserts“ šventėms siūlo:

Vestuvėms – įspūdingi tortai, saldūs stalai, individualūs desertai svečiams.

Krikštynoms – švelnių spalvų, subtilių skonių tortai, apskriti keksai, desertai indeliuose.

Gimtadieniams – teminiai tortai, macarons, putėsių pyragėliai.

Įmonių renginiams – elegantiški desertai su logotipu ar pagal vakaro temą.

Kitos progos – Valentino dienai, Motinos dienai, Kalėdoms ar net be progos – kad saldžiai nudžiugintumėte savo artimą.

„AZ Desserts“ gamina tortus su išskirtiniu dekoru, macarons, putėsių desertus, apskritus keksus, keptus gofruotoje formoje, desertus indeliuose, pyragaičius ant pagaliukų. Visi desertai gaminami tik iš kokybiškų produktų, kiekvienas užsakymas derinamas individualiai, kad atitiktų jūsų skonį ir viziją.

Leiskite „AZ Desserts“ pasirūpinti, kad jūsų šventės saldžioji dalis būtų nepriekaištinga!

Visi konditeriniai gaminiai pristatomi Vilniuje ir sostinės apylinkėse. Priimami išankstiniai užsakymai „Instagram“ ir/ar „Facebook“ paskyrose.

Drąsa būti savimi

Neįprasti vėjai atnešą drąsą. Būti savimi. DUST – juvelyrikos prisilietimas unikaliai asmenybei.

DUST juvelyrika, atspindi idealią pusiausvyrą tarp tobulo ir netobulo, pabrėždama sklandų skirtingų elementų ir formų sambūvį. Dizainai pasižymi formomis, kurios iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti netolygios, tačiau vis tiek išlaiko proporcijos ir elegancijos pojūtį. Kiekvienas kūrinys kviečia išreikšti savo individualumą ir kartu įvertinti harmonijos bei kontrasto grožį dizaine.

„Tvarumas išlieka esmine mano kūrybos dalimi – jis daro įtaką kiekvienai kolekcijai ir detalei – nuo aukso ir brangakmenių, kuriuos naudoju, iki pakuotės, kurioje pateikiami mano kūriniai“, – sako Viktorija Agnė, prekės ženklo DUST juvelyrė, ką tik pristačiusi naujausią savo kūrybos kolekciją.

Kai išskirtinis skonis susilieja su estetišku dizainu

„Cukraus Studija“ – tai užsakomosios konditerijos namai, kur išskirtinis skonis susilieja su estetišku dizainu.

Čia kiekvienas desertas – tai kruopščiai apgalvotas kūrinys, gimęs iš meilės saldumynų menui ir estetikai. „Mūsų saldi istorija tęsiasi jau daugiau nei dešimtmetį. Per šiuos metus atradome pusiausvyrą tarp patikrintos klasikos ir netikėtų, modernių skonių, kurie nepalieka abejingų“, – teigia šio prekės ženklo įkūrėjai.

„Cukraus Studijos“ komanda kuria stilingus bei gardžius desertus bei prabangius tortus, kurie, pažįstamais ir neatrastais skoniais, papuoš ištaigingas vestuves, jaukias asmenines ar nuotaikingas jūsų vaikų šventes. Patyrę konditeriai apjungia per daugiau nei 10 metų patikrintus ir ištobulintus receptus su naujais ir dar neatrastais skoniais.

Lazerių efektai pavers jūsų šventę ypatinga ir įsimintina

Lazerių šou gali tapti ypatingu jūsų šventės akcentu – vestuvėms, jubiliejams, gimtadieniams ar kitoms progoms. Pasirūpinkite, kad jūsų asmeninė šventė būtų ne tik ypatinga, bet ir tikrai įsimintina. „Lazerių šou – tai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori pridėti savo renginiui kažką nepaprasto ir išskirtinio“, – teigia įmonės „Lazerių projektai“ įkūrėjas Evaldas Lapėnas.

Lazerių šou – ypatingoms progoms:

Vestuvėms. Sukurkite nepakartojamą savo ypatingosios dienos atmosferą. „Lazerių projektų“ šou gali būti pritaikyti tiek vidurnakčiui, tiek pirmajam šokiui, torto ceremonijai ir net visos šventės atmosferos kūrimui. Įspūdingi lazerių efektai, skambant jūsų mėgstamai muzikai, suteiks šventei unikalumo ir magijos.

Gimtadieniams ir metinėms šventėms. Jei norite nustebinti svečius ir suteikti savo gimtadieniui ypatingą šviesų šou, „Lazerių projektai“ tikrai tai įgyvendins! Lazeriai sukurs įspūdingą šventės atmosferą ir leis svečiams patirti tikrą šviesų spektaklį.

Krikštynoms, išleistuvėms ir kitoms šventės. Nesvarbu, ar švenčiate krikštynas, pirmąją komuniją, išleistuves ar kitą asmeninį įvykį, lazerių šou pavers jūsų renginį išskirtiniu. Šviesų šou puikiai atspindės šventės svarbą ir padės visiems dalyviams pasinerti į magišką šviesų pasaulį.

„Lazerių projektai“ jūsų šventei tikrai turi ką pasiūlyti. Lazerių sprendimai gali tapti ypatingu jūsų šventės akcentu – vestuvėms, jubiliejams, gimtadieniams ar kitoms progoms.

Lazerių šou vidurnakčiui arba šventės kulminacijai – galimi skirtingo dydžio sprendimai, priklausomai nuo biudžeto ir pageidavimų (nuo 3 iki 100 lazerių). Lazeriai gali būti derinami su galinga garso sistema, pirotechnikos fontanais ar fejerverkais, sukuriant vientisą įspūdingą reginį.

Lazerių šou pasirodymo kaina priklauso nuo įrangos kiekio, erdvės ar individualių poreikių. Šou vyksta lauke, reikalinga erdvė nuo 20 iki 50 m. Pasirodymo trukmė dažniausiai yra 3–4 muzikos kūriniai, (apie 10–15 min), tačiau galima keisti trukmę pagal jūsų norus.

Lazerių tunelis su krintančiu sniegu pirmajam jaunųjų šokiui – unikalus efektas, suteikiantis pasakos pojūtį ir sukuriantis nepakartojamą atmosferą.

Lazerių dekoracijos viso renginio metu – aplinkos apšvietimas įvairiais lazeriniais sprendimais, kuriant jaukią ir išskirtinę nuotaiką.

„Lazerių projektų“ komanda siūlo individualiai pritaikytą lazerių šou jūsų šventei. Kiekvienas pasirodymas yra kruopščiai suplanuotas ir pritaikytas jūsų norams, kad būtų užtikrinta ne tik aukščiausia kokybė, bet ir šventės tematika bei nuotaika. „Mūsų lazeriai ir šviesos efektai sukuria magišką atmosferą, kurią prisimins visi svečiai“, – įsitikinęs E.Lapėnas.

Gėlės – būdas kalbėti, kurti nuotaiką, įprasminti akimirkas

Norėtume jums pristatyti Aną Prokopovič – floristę, dekoratorę ir mokytoją. Gėlių pasaulyje Ana yra žinoma jau daugiau nei 10 metų, ji yra įkūrusi prekės ženklą „Ana Mart Projektai“

„Per visus šiuos metus sukūriau šimtus šventinių istorijų – kiekviena jų išjausta, sukurta ne tik rankomis, bet ir širdimi. Floristika man – ne tik darbas. Tai mano gyvenimo būdas. Gėlės yra mano būdas kalbėti, kurti nuotaiką, įprasminti akimirkas“, – sako Ana.

Be kūrybos, A.Prokopovič yra ir floristikos mokytoja – dalinasi patirtimi, veda kūrybines dirbtuves, padeda atrasti savo stilių tiems, kurie žengia pirmuosius žingsnius šioje srityje.

Kiekvienam projektui floristė-dekoratorė skiria ypatingą dėmesį – visų pirma išgirsta kliento istoriją, nuotaiką, kurią norisi perteikti, ir tuomet pradeda kurti. Savo darbe autorė nenaudoja šablonų – kiekvienas jos darbas unikalus.

„Man labai svarbus minimalizmas. Tai ne mada, o požiūris iš pagarbos žmogui ir gamtai. Kuriu subtiliai, švariai – leidžiu gėlei kalbėti pačiai. Mažiau – dažnai reiškia daugiau“, – taip savo kūrybos filosofiją apibūdina Ana. Ji buvo viena pirmųjų Lietuvoje, pradėjusių naudoti „zero waste“ komponavimo techniką. Tai reiškia – jokių floristinių kempinių, jokio plastiko. Savo darbe naudoja tik natūralias ir daugkartinio naudojimo medžiagas. Tai neatsiejama Anos kūrybos dalis ir ši filosofija floristę lydi iki šiolei.

A.Prokopovič pastebi, kad šiandien floristika grįžta prie esmės – ne dėl įspūdžio, o dėl jausmo, dėl savo esaties. Pasak pašnekovės, klientai vis dažniau renkasi sezonines gėles – iš pagarbos gamtai ir laikui, vertina natūralumą – nori, kad gėlės atrodytų kaip ką tik nuskintos iš močiutės darželio, mėgsta jaukias, mažas šventes, kuriose svarbiausia – ne pompastika, o tikrumas, dėmesys kiekvienai detalei.

„Ana Mart Projektai“ dirba su įvairiausiais renginiais ir asmeninėmis šventėmis:

vestuvės (nuotakos puokštės, stalo dekoras, ceremonijos vietos);

krikštynos (šviesūs, jautrūs sprendimai);

teminės ir sezoninės fotosesijos (kartu su stiliaus kūrimu);

mažos šventės namuose ar gamtoje – ten, kur jaukumas svarbiausia.

Kai skonis, kokybė ir aptarnavimas susilieja į tobulą šventę

„Red Rubin Bazilikas“ teikia išvažiuojamojo maitinimo paslaugas, padeda klientams organizuoti nepamirštamas šventes visoje Lietuvoje. Nesvarbu, ar tai būtų vestuvės, gimtadienis, įmonės renginys ar teminė šventė – bus pasirūpinta visais maitinimo poreikiais, kad jūs galėtumėte mėgautis šventės akimirkomis be jokių rūpesčių!

„Maisto gamybai skiriame daug meilės, atsirenkame kokybišką produkciją ir suteikiame griliaus dūmą, kuris praturtina patiekalo išskirtinumą“, – intriguoja „Red Rubin Bazilikas“ įkūrėjas, profesionalus virtuvės šefas Antanas Stankevičius.

Iš tiesų, įmonės specializacija – vietoje ant grilio ruošiamas maistas. Karšti, švieži ir aromatingi patiekalai – tai, kas sukuria tikrą šventinę atmosferą. Žinoma, visada bus pasirūpinta ir užkandžiais: kruopščiai parinktais, gardžiais, vizualiai patraukliais, kurie puikiai papildys šventinį stalą. „Red Rubin Bazilikas“ komanda užtikrins nepriekaištingą aptarnavimą, kad svečiai jaustųsi ypatingai, o jūs galėtumėte atsipalaiduoti ir tik mėgautis bei pasirūpins indų, reikiamos įrangos nuoma.

„Jūs pasirenkate šventės vietą, o profesionalai pasirūpins, kad viskas būtų pritaikyta būtent jūsų aplinkai ir idėjoms. Kiekvienas užsakymas bus atliekamas atsakingai, užtikrinant aukščiausią paslaugų lygį. Be to, mūsų komanda ne tik atlieka užduotis, bet ir siūlo idėjas, kurios gali paversti jūsų šventę unikaliu įvykiu“, – kodėl rinktis „Red Rubin Bazilikas“ pasakoja A.Stankevičius.

„Red Rubin Bazilikas“ komanda siekia, kad kiekviena šventė taptų ne tik graži, bet ir gardi: „Mes tikime, kad maistas ir aptarnavimas yra svarbi šventės dalis, todėl dirbame tam, kad viskas būtų tobula iki smulkmenų.“

Desertai, kurie tampa šventės dalimi

„Canele.lt“ – tai išskirtinio skonio ir estetikos kanelės, karamelizuotos išorėje ir kremiškos viduje, griaunančios „guminių“ kanelių mitą.

Gimtadieniai, krikštynos, vestuvės, jubiliejai, mergvakariai... „Canele.lt“ siūlomos kanelės ne tik gardžios, bet ir nuostabiai atrodo ant šventinio stalo. Jos tinka ir kaip

šventės desertas po ceremonijos ar vakarienės, ir kaip dovana svečiams ar padėkos simbolis, taip pat gali būti kaip stalo puošmena desertų zonoje. Šventėms „Canele.lt“ siūlo ne tik kanelių rinkinius su skirtingais skoniais (tradicinės, šokoladinės, su skirtingais įdarais ar šokolado apliejimais), bet ir personalizuotus variantus: galite pasirinkti skonį, kiekį, norimą užrašą ar nuotrauką ant kiekvieno deserto.

Kodėl verta rinktis „Canele.lt“ šventėms? Unikalus desertas – išsiskiria iš kitų skanėstų, tokių, kaip klasikiniai pyragai ar macarons. O taip pat – vizualiai žavus ir fotogeniškas desertas. Jo skonis lengvas ir rafinuotas – patinka net ir tiems, kas nemėgsta kanelių. Puikiai tinka tiek suaugusiems, tiek vaikams. Be to, gaminant šias kaneles naudojami tik aukščiausios kokybės produktai ir tik užsakymo įvykdymo dieną!

Pasinaudokite puikia galimybe: didesniems užsakymams (nuo 48 vnt.) pristatymas Vilniaus mieste nemokamas iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Profesionalios šefo paslaugos – galimybė mėgautis aukštos kokybės patiekalais

„Vilko puota“ – visoje Lietuvoje dirbanti maitinimo paslaugų įmonė, siūlanti išskirtinę patirtį tiek privačioms, tiek verslo šventėms. Jos specializacija – profesionalios šefo paslaugos, kurios suteikia galimybę mėgautis aukštos kokybės patiekalais bet kurioje vietoje – tiek namuose, tiek gamtoje.

„Vilko puota“ yra patikimas partneris vestuvėms, įmonių renginiams ir kitoms šventėms. Verslo idėja gimė iš profesionalaus šefo Lino Kaminsko svajonės džiuginti žmones ir turėti galimybę su jais bendrauti tiesiogiai – pristatyti, pasakoti ir perduoti savo įgytas žinias. Į visas šventes vyksta pats šefas Linas, tam, jog galėtų užtikrinti geriausią kokybę ir aptarnavimą. Todėl galite būti ramūs, jog šventės metu turėsite tikrai patikimą maitinimo komandą.

Profesionalūs šefai, turintys patirties „Fine Dining“ restoranuose, atvyksta į kliento pasirinktą vietą ir gali pasiūlyti visas grilio ir BBQ paslaugas, įskaitant įrangos (grilio, indų, įrankių, taurių) parūpinimą. „Vilko puota“ taip pat pasirūpina užkandžiais, o svarbiausia – jų įvairove ant jūsų stalo. Maistą galima patiekti tiek laisvu, neįpareigojančiu furšeto stiliumi, tiek aptarnauti svečius su padavėjais ar netgi pasiūlyti degustacijų šou, leidžiančiu klientams susipažinti su įvairiais skoniais ir patiekalais. Meniu yra lankstus ir gali būti pritaikytas pagal kliento pageidavimus.

Tiems, kas neturi savo erdvės šventėms, vasaros sezono metu, „Vilko puota“ siūlo atvykti pas juos į restoraną „Pavėsinė“, esančioje Galvės pl. 98a, Vilniuje, kelyje link Trakų. Čia galima atšvęsti jums svarbias progas kartu su kokybišku maistu bei gėrimais.

„Vilko puota“ pabrėžia šviežumą, kokybę ir natūralumą. Tikslas – suteikti klientams galimybę mėgautis gurmaniškais patiekalais be būtinybės keliauti į užsienį ar brangius restoranus. Įmonės šefai tiki, jog patirtis, klasikiniai skoniai ir švieži ingredientai yra esminiai kokybiškos vakarienės komponentai. Galbūt todėl „Vilko puota“ visada randa kelią ne tik į klientų skrandį, bet ir širdį.

Originalios gėlių kompozicijos, proginė floristika ir šventinės dovanos

„Gėlių Gaublys“ nėra tik apie gėles. Tai vieta, kur kiekvienas klientas yra pasitinkamas kaip artimas bičiulis...

Tai – plataus asortimento gėlių, kambarinių gėlių ir lauko augalų, dovanų bei stilingų namų detalių salonas. Be visa to, čia, vietoje, yra kuriamos stabilizuotų augalų ir miegančių rožių kompozicijos, kurios yra ypatingai mėgiamos klientų. Pasak jų, čia jie randa plačiausią šių kompozicijų pasirinkimą Vilniuje ir ne tik.

Kiekvieną savaitę iš tiekėjų užsakomos ne tik gerai pažįstamos ir jau be galo pamėgtos „Gėlių gaublio“ klientų augalų rūšys, bet ir rinkoje atsiradusios gėlių naujienos, kurios neretai nustebina ir čia dirbančius floristus. Būtent todėl čia kuriamos gėlių puokštės turi tą ypatingą, akį traukiantį „prieskonį“, nes kiekviena gėlių kompozicija turi savyje vis kažką naujo ir iki šiol neatrasto, bet itin žavingo.

Taipogi „Gėlių gaublys“ siūlo dovanų idėjų įvairioms progoms: nuo vaikelio gimimo, krikštynų ir pirmosios komunijos iki vestuvių, gimtadienio, jubiliejaus ir kt. Štai kodėl klientai visada džiaugiasi galėdami čia užsukti ne tik gražių, šviežių gėlių, bet ir originalių, širdžiai mielų bei prasmingų dovanų.

Gėlių salono asortimente yra susižavėjimą keliantis rankų darbo, keramikinių angelų pasirinkimas. Juos mėgsta dovanoti įvairiomis progomis, juk angelas yra apsaugos, ramybės ir tyrumo simbolis. Neretai jie žmonėms asocijuojasi su beribe meile ir rūpestingumu, ką norime išreikšti mūsų mylimiausiems žmonėms, pasakydami, kad visada esame kartu, nors ir ne visada turime galimybę fiziškai būti šalia.

Jau minėtos miegančios rožės taip pat tapo tikru „Gėlių gaublio“ hitu! Klientams patinka atrasti dar niekur kitur nematytas autorines kompozicijas. Be jų, žinoma, asortimente yra ir jau klasika tapusios „Miegančios rožės po kupolu“, kurios labiau nei visos kitos asocijuojasi su amžinąją meilę, kuri niekad nevysta kaip ir šios gėlės.

Mieganti rožė (arba kitaip – stabilizuota rožė) yra mums įprasta gyva gėlė, tik tam tikru „naujovišku“ būdu užkonservuota. Prilietus ją nepajusite nė menkiausio skirtumo, nebent tai, kad mieganti rožė žydi apie 5 metus ir nereikalauja priežiūros.

Be kita ko, „Gėlių Gaublys“ orientuojasi ir į proginę floristiką – vestuvių dekorą. Kiekviena šventė tampa gražiu šios įmonės floristų darbo įprasminimu. Dekoruojant vestuves ar kitas asmenines šventes, atsiveria galimybė pažadinti kitokią kūrybinę gyslelę. „Mėgstame kurti tai, kas vėliau tampa gražios šventės ir istorijos dalimi. Įsiklausome į menkiausius norus ir be galo džiaugiamės, kai jaunieji pasitikėdami mūsų patirtimi leidžia laisviau pažiūrėti į kuriamą dekorą. Be originalių gėlių kompozicijų ir dekoro asmeninėms šventėms galime dar pasiūlyti piniginei draugišką kainą“, – šypsodamosios kalba „Gėlių Gaublio“ įkūrėjos.

Kaip sukurti stulbinančią šventės kulminaciją

Pirotechnikos dekoracijos – tai naujausia šventinio dekoro tendencija, kuri ne tik puošia, bet ir sukuria įsimintinas akimirkas. Tai – degančios kompozicijos, kurios įsižiebia pačiu svarbiausiu metu: vestuvių šokio pradžioje, dovanos įteikimo metu ar pirmojo bučinio akimirkoje.

Įspūdingas pirotechnikos dekoracijas;

Profesionalius fejerverkų šou;

Degančius inicialus – vardams ar svarbiems žodžiams pabrėžti;

Liepsnosvaidžio ir ugnies pasirodymus;

Bengališkas ugneles – svečiams ar fotosesijai.

„Piro Deco“ profesionalų komanda padės sukurti akimirkas, kurios sužiba!

Kad dovana taptų ilgaamže jūsų šeimos relikvija

„Tukio namelis“ – tai mažas šeimos verslas, kurį sukūrė tėtis iš meilės savo šeimai ir medžiui.

Rankų darbo medinės dovanos ypatingoms šeimos šventėms. Elektroninėje parduotuvėje www.tukionamelis.lt rasite išskirtines, su meile gaminamas dovanas svarbiausioms gyvenimo šventėms: personalizuotas krikštadėžes, medinės taupykles vaikams, elegantiškus metrikus, atminimo rėmelius, krikšto žvakes, skraistes.

Vestuvių šventei siūlomos prabangios vestuvių dėžutes su jaunavedžių inicialais, veliūriniai vokeliai su pageidaujamu užrašu.

Taip pat galite rinktis krikšto žvakes bei kitas jaukias, medienos šilumos kupinas dovanas.

Kiekvienas gaminys – rankų darbo, išsiskiria dėmesingu ir unikaliu dizainu. Tiesa, dovanas galima personalizuoti pagal jūsų pageidavimus, kad jos taptų nepamirštamomis ir ilgaamžėmis jūsų šeimos relikvijomis.

Dovanų pasaulis: platus pasirinkimas įvairioms progoms

„Tautukas – dovanų pasaulis“. Tai – viskas jūsų šventėms.Jau visai netrukus, birželio 1-ąją šis prekės ženklas švęs 11 metų gimtadienį!

Štai ką šventėms gali pasiūlyti „Tautukas – dovanų pasaulis“. Fejerverkai, spalvoti dūmai, šaltos ugnelės, helio balionai. Vestuviniai šeimos židiniai, sveikinimai, spynos, žiedų pagalvėlės. Krikštynų žvakės, apsiaustai, vainikėliai, suvenyrai. Padėkos liudininkams, tėveliams, dovanos krikšto tėveliams. Motinos, tėvo dienos atributika. Valentino dienos atributika. Boso dienos suvenyrai. Helovyno atributika. Įvairios dovanos jubiliejaus proga, suvenyrai. Paveikslai, rėmeliai, stiklo vazos, staltiesės, patalynė, užuolaidos. Natūralūs namų kvapai ir kvepiančios žvakės. Stalo žaidimai, taupyklės su vardais.

„Tautukas – dovanų pasaulis“ taipogi gamina chalatus, pagalvėles, marškinėlius, kojines, rankšluosčius su logotipais ar specialiais užrašais.

Šventėms įmonė teikia dekoracijų nuomą, staltiesių, servetėlių nuomą. Dekoruoja sales, sodybas įvairioms progoms. Taip pat siūloma gėlių kompozicijų nuoma. Populiari paslauga – šviečiančių raidžių „Meilė’’ nuoma. Taip pat bus pasirūpinta šampano staliuku ir užkandžiai prie bažnyčios, Santuokos rūmų. Vestuvėms gali būti suorganizuota taurių piramidė bei sausas ledas.

Įvairioms progoms gaminamos arkos, girliandos, indai, staltiesės su pageidaujama atributika. Šventėms gaminamos pagal užsakymą valgomos puokštės, bilietų puokštės, „baboo“ balionai su žaislais. Jūsų šeimos paslaugoms – šokantis meškutis Tutis ar Panda, kurie atvyksta pasveikinti vaikučių, jubiliatų per jų gimtadienius.