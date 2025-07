Kas ji ir kaip milijardierių Jeffą Bezosą nuviliojo nuo žmonos? Lauren Sánchez ir pati su juo susitikinėjo dar būdama žmona

Likus kelioms dienoms iki vestuvių Venecijos kanalai pradėjo šurmuliuoti – apie 250 garsiausių pasaulio veidų suplaukė į meilės miestą. Tarp jų – visas Kardashian klanas, Ivanka Trump su vyru Jaredu Kushneriu, Jordanijos karalienė Rania, Oprah Winfrey, Orlando Bloomas, Billas Gatesas. Venecija tapo nebe miestu – ji virto pasaulinės scenos podiumu.

Oficiali šventės programa prasidėjo ketvirtadienį – prabangus sutikimo vakarėlis prie Santa Maria dell'Orto bažnyčios. Į jį svečiai atplaukė laivais ir vandens taksi – it kinas po atviru dangumi.

Lauren vilkėjo mados namų „Schiaparelli“ metalo žvilgesio siuvinėtą suknelę „Icarus“ atvirais pečiais ir itin suveržtu korsetu iš 2025 metų pavasario ir vasaros aukštosios mados kolekcijos. Tačiau gamta iškrėtė pokštą – svečiams teko skirstytis dėl netikėtai Veneciją nuplovusios audros.

Vestuvių rytą Veneciją vėl nutvieskė saulė, lyg pati gamta būtų davusi savo palaiminimą. Jeffas ir Lauren, apsistoję legendiniame „Aman Venice“ viešbutyje prie Didžiojo kanalo, į ceremonijos vietą Šv. Jurgio saloje išplaukė atskirai.

Lauren pasirinko net kelis įvaizdžius, spinduliuojančius laikmečių įkvėpimą: dieną – 6-ojo dešimtmečio kostiumėlį ir skarelę, vakare – kvapą gniaužiantį „Dolce & Gabbana“ kūrinį: undinėlės silueto suknelę iš itališkų nėrinių su ilgomis rankovėmis, prie kurios priderino ilgą šleifą. Suknelė įkvėpta italų kino legendos Sophios Loren. Šiam šedevrui prireikė net 900 valandų rankų darbo, o auskarus jai paskolino pats Domenico Dolce.

Vestuvių savaitgaliui Lauren buvo paruoštos net 27 suknelės – mados šou vertas pasiruošimas.

Muzikinę atmosferą kūrė Matteo Bocelli savo gospelo dainomis, su gospelo choru jis atliko kūrinius „Higher Love“ bei „Can't Help Falling in Love“.

Po ceremonijos svečiai rinkosi į Venecijos arsenalą, kur vyko vestuvinis vakarėlis.

Vestuvės Venecijoje vienam turtingiausių planetos žmonių atsiėjo apie 48 mln. eurų.Tačiau J.Bezosui, kurio turtas siekia apie 225 mlrd. JAV dolerių, tai – tiesiog dar viena investicija į nepamirštamą gyvenimo įvykį.

Pora apsistojo legendiniame „Aman Venice“ viešbutyje šalia Didžiojo kanalo. Ten pat, per savo vestuves 2014-aisiais, buvo apsistoję George’as ir Amal Clooney.

Pora, susižadėjo 2023-aisiais taip pat Venecijoje, tad šį miestą pasirinko neatsitiktinai – jis tapo jų meilės simboliu. Be to, Jeffas išnuomojo dar penkis prabangiausius miesto viešbučius svečiams, kurių kambarių kainos parai siekia nuo 3 000 iki 32 000 JAV dolerių.

Vestuvės miestui atnešė milijoninę ekonominę naudą – nuo taksi iki restoranų, nuo vietinių tiekėjų iki saugumo darbuotojų. 80 pricentų paslaugų ir dekoracijų – vietinės kilmės, įskaitant Murano stiklą, gėles ir desertus. Organizuoti savo šventę Jeffas ir Lauren patikėjo „Lanza & Baucina“ komandai.

Pora dar prieš vestuves išsiuntinėjo kvietimus, kuriuose nurodė, jog dovanų jiems nereikia. Vietoj to jie prašė paremti Venecijos labdaros organizacijas, taip prisidedant prie miesto gerovės. Be to, pora jau paaukojo 2 mln. eurų lagūnos tyrimams, 3 mln. miestui ir jo labdaros organizacijoms. Tad jų vestuvės turi ir socialinį prieskonį.

J.Bezosas ir jo pirmoji žmona, romanistė MacKenzie Scott (55 m.) susipažino 1992-aisiais Niujorke ir tarp jų įsižiebė meilė. Ji padėjo jam įkuriant elektroninės komercijos, debesų kompiuterijos bendrovę „Amazon“.

Pora išsiskyrė 2019-aisiais, po beveik 25 santuokos metų. Po skyrybų MacKenzie Scott gavo keturis procentus „Amazon“ akcijų. Tuometė jų vertė siekė apie 38 mlrd. JAV dolerių. Tuo tarpu MacKenzie Scott laikoma turtingiausia pasaulio moterimi.

Po skyrybų buvusi J.Bezoso žmona paskelbė, kad paaukos pusę savo milijardinio turto. Dėl to MacKenzie Scott prisijungė prie labdaros kampanijos „The Giving Pledge“, kurios visi nariai įsipareigoja per savo gyvenimą ar testamentu paaukoti mažiausiai pusę savo turto.

Nuo tada buvusi milijardieriaus žmona pelno nesiekiančioms organizacijoms ir švietimo įstaigoms atseikėjo daugiau nei 19 mlrd. JAV dolerių.

2021-aisiais MacKenzie Scott ištekėjo už chemijos mokytojo Dano Jewetto. Po dviejų metų išsiskyrė.

Iš pirmosios santuokos verslo magnatas J.Bezosas turi tris sūnus ir įsivaikintą dukterį iš Kinijos.

Tuo metu, kai kitos milijardierių žmonos geriau laikosi nuošalyje, L. Sánchez sąmoningai siekia dėmesio ir išsako savo nuomonę svarbiais klausimais, pavyzdžiui klimato kaitos. Vien „Instagram“ ji turi beveik milijoną sekėjų.

L. Sánchez pavyko ne tik sužavėti vieną įtakingiausių pasaulio vyrų ir visiškai jį pakeisti. Bet ji per trumpą laiką sugebėjo iš nepopuliarios santuokos griovėjos statuso tapti sėkminga verslininke ir aukštuomenės ikona.

Kodėl L.Sanchez visus užburia?

Tiesiog ši moteris niekada nepasiduoda, be to, labai simpatiška. Tai įrodo Lauren gyvenimo istorija.

Jau būdama maža mergaitė, norėjo daug pasiekti. Jisvajojo tapti žurnaliste ir informuoti apie pasaulio įvykius. Tačiau mokykloje jai sunkiai sekėsi, ji gaudavo blogus pažymius. Tik po daugelio metų L. Sánchez buvo diagnozuota legastenija (Red. kalbos ir rašymo sutrikimai).

Tinkamos paramos dėka jai pavyko baigti mokyklą ir toliau studijuoti komunikacijos mokslus. L. Sánchez kelias į žiniasklaidos pasaulį buvo paženklintas daugybe pakilimų ir nuosmukių.

Nors per daugelį metų lydėjo daugybė nesėkmių, ji nepasidavė. Galiausiai L. Sánchez tapo televizijos reportere ir laidų vedėja. Netrukus jos pavardę žinojo visas Holivudas.

„Mėginau atrasti savo kelią. Mėginau prasimušti ir niekuomet negalvojau apie tai, kol žmonės nepradėjo sakyti: „Oho, tai tikrai rimtas pasiekimas“, – sakė L.Sánchez.

Tačiau vien to ambicingai Lauren toli gražu nepakako. Ji norėjo iš gyvenimo daugiau. Būdama 40-ies, įgijo piloto pažymėjimą.

Dabar L. Sánchez – profesionali sraigtasparnio pilotė ir pirmoji moteris įkūrusi oro filmavimo ir produkcijos įmonę.

„Turėjau darbą, padariau karjerą ir tuomet pajutau pašaukimą. Man patinka pramogos ir man patinka filmuoti, tad šiuos dalykus sujungiau į vieną“, – leidiniui „The Hollywood Reporter“ sakė L.Sanchez.

Sunku tuo patikėti, bet visa tai ji pasiekė dar iki pažinties su „Amazon“ įkūrėju J.Bezosu.

Tačiau iki jie tapo pora, L.Sanchez gyvenime jau buvo du svarbūs vyrai. Ji turėjo ilgalaikius santykius su JAV amerikietiško futbolo lygos žvaigžde Tony Gonzalezu (49 m.). Su juo susilaukė vyriausiojo sūnaus Nikko (24 m.).

2005-aisiais L.Sanchez ištekėjo už garsaus Holivudo agento Patricko Whitesello (60 m.).Tarp jų vestuvių svečių buvo tokios Holivudo žvaigždės kaip Mattas Damonas, Benas Affleckas, Hugh Jackmanas ir Jessica Alba.

L. Sánchez su P.Whitesellu susilaukė sūnaus Evano (18 m.) ir dukters Ellos (17 m.). Ji savo tris vaikus saugo taip, kaip liūtė savo jauniklius ir palaiko gerus santykius su abiem buvusiais partneriais.

Kai pasirodė pranešimai apie tai, kad J.Bezosas susitikinėja su L. Sánchez, ji dar buvo P.Whitesello žmona, bet su juo jau negyveno. Pora išsiskyrė 2019-aisiais.

Savo jėgomis sėkmingai verslą sukūrusi L.Sánchez puikiai įsiliejo į aukštuomenės bendruomenę, išleido savo parašytą knygą vaikams ir trumpai pabuvojo kosmose.

L. Sánchez nebus tiesiog „ta, kurios vyras yra...“. Ši savarankiška verslininkė yra lygiavertė savo vyro partnerė.