Nepriekaištingos figūros savininkė B. Gaižauskaitė – apie sporto su D. Motiejūnu užkulisius: „Dažnai sulaukiu pastabų“

2025 m. rugpjūčio 10 d. 09:16
Monakas jau ne vienus metus yra tapęs manekenės Brigitos Gaižauskaitės (27 m.) namais. Čia ji kuria gyvenimą kartu su savo sužadėtiniu profesionaliu krepšininku Donatu Motiejūnu (34 m.).
