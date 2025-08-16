Žinios, kurios šviečia.
Žmonės Stilius

Nematoma politikės Giorgia Meloni pusė slepia jautrią istoriją: „Gailiuosi, kad buvau tokia akla“

2025 m. rugpjūčio 16 d. 20:07
Italijos premjerė Giorgia Meloni (48 m.) prisipažįsta, kad būtų norėjusi turėti daugiau nei vieną vaiką. Bet per vėlai suprato, ką reiškia būti motina.
Daugiau nuotraukų (4)
Giorgia MeloniLrytas Premiumžurnalas Stilius

