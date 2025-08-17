Žvaigždžių savaitėje – Meghan Markle gimtadienis ir skaudi Brado Pitto netektis

Atostogos su šeima
Buvusi grupės „Spice Girls“ narė dizainerė Victoria Beckham (51 m.) ir futbolininkas Davidas Beckhamas (50 m.) vasaros atostogas nusprendė praleisti su vaikais.
Plaukdama prabangia jachta Italijos krantus pora tyrinėjo su sūnumis Romeo (22 m.), Cruzu (20 m.) ir dukra Harper (14 m.).
Išvykos metu netrūko nieko – buvo daug skanaus maisto, garsaus juoko, sūraus vandens, futbolo ir saulės spindulių.
„Tobula“, – apibūdindamas ne tik trumų restoraną, kuriame valgė, bet ir visas atostogas džiaugėsi Davidas.
Užpūtė žvakutes
Sasekso kunigaikštienė Meghan Markle 44-ąjį gimtadienį šventė artimiausiųjų apsuptyje. Svarbią dieną ji minėjo prabangiame Beverli Hilso restorane „Funke“.
„Po nuostabių 24 valandų užpūsdama žvakutes noriu padėkoti savo vyrui, draugams ir šeimai už tai, kad diena buvo ypatinga.
Tiems, kurių nepažįstu, bet kurie kasdien siunčiate man meilę, taip pat labai ačiū. Žinokite, aš tai jaučiu ir vertinu.
Ir dar šiek tiek apie maistą... Vakarienė „Funke“ restorane, kur gamina Evanas Funke’as ir jo meistriška komanda, yra viena iš penkių geriausių mano gyvenime. Neįtikėtina. Ačiū už išskirtinę patirtį“, – dėkojo M.Markle.
Penkiolika metų meilės
Visai neseniai į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną sudrebinusio britų atlikėjo Robbie Williamso (51 m.) namus atkeliavo šventė.
Su žmona amerikiečių aktore Ayda Field (46 m.) jis paminėjo krištolines vestuvių metines.
Nors aktyviai visoje Europoje koncertuojantis R.Williamsas svarbią dieną šalia žmonos nebuvo, jų širdys plakė tarsi viena.
„15 nuotraukų, atspindinčių 15 meilės, juoko ir tinkamo beprotybės kiekio metus. „Taip“ – amžinai ir dar vieną dieną... Su tavimi visada eisiu šiuo tiltu. Laimingų metinių“, – dalindamasi kadrais iš praeities jautriai rašė Ayda.
Širdį pervėrė skausmas
Garsus amerikiečių aktorius Bradas Pittas (61 m.) išgyvena itin skaudų laikotarpį – sulaukusi 84-erių pasaulį paliko jo mylima motina Jane Etta Pitt.
Nors po jos mirties B.Pittas vis dar atsitvėręs tylos siena, šiltus žodžius anapilin iškeliavusiai močiutei skyrė B.Pitto dukterėčia Sydney.
„Miela močiute, dar nebuvome pasiruošę tavo išėjimui, bet žinojimas, kad tu vėl gali laisvai dainuoti, šokti ir tapyti, padaro šią netektį truputį lengvesnę.
Tu sugebėdavai suspėti su visais 14 anūkų, tavo meilė neturėjo ribų ir kiekvienas, tave sutikęs, tai jautė. Nežinau, kaip gyvensime be tavęs...“ – rašė Sydney.
Gimtadienis ant ratų
Ispanija, Italija, Lenkija, Vengrija, Rumunija ir net Egiptas – vasarą popžvaigždė Jennifer Lopez (56 m.) gyvena ant ratų ir savo dainomis džiugina klausytojus visame pasaulyje.
Šiais metais per gastroles ji atšventė 56-ąjį gimtadienį. Apsupta komandos ir bičiulių didžiulį trijų aukštų tortą J.Lopez pjaustė Turkijos kurorte Antalijoje.
„Kokie jūs visi nuostabūs! Labai ačiū už gražius gimtadienio linkėjimus“, – dalindamasi šventiniais kadrais, kuriuose – spalvingos gėlės ir plati jos šypsena, rašė J.Lopez.
