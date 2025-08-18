Ryškiausios pasaulio žvaigždės atostogauja Europoje: paaiškėjo, kaip atrodo jų poilsis

„Namai, toli nuo namų“, – taip vasarą Prancūzijos Rivjeroje leidžia garsiojo dainininko Lionelio Richie (76 m.) dukra socialinių tinklų žvaigždė Sofia Richie Grainge (26 m.).
Kartu su vyru verslininku Elliotu Grainge’u (31 m.) ir vos metukų dukrele Eloise ji atostogauja tarp Nicos ir Kanų įsikūrusiame viename prabangiausių šio krašto viešbučių „Hôtel du Cap-Eden-Roc“.
Naktis šioje vietoje – ne iš pigiausių. Paprasti apartamentai gali atsieiti nuo 1500 eurų, o prabangi vila – ir 13 tūkstančių eurų, tačiau laikas su šeima Sofiai svarbiausia.
Europa priviliojo ir tris vienas įtakingiausių moterų – verslininkę Kris Jenner (69 m.), televizijos laidų vedėją Oprah Winfrey (71 m.) ir neseniai kosmoso platybėse pabuvusią žurnalistę Gayle King (70 m.).
Ne kur kitur, o prabangioje jachtoje, trijulė mėgavosi Maljorkos krantais, o nuo vėjyje plazdančiomis suknelėmis pasidabinusių garsių moterų veido nedingo šypsena.
„Puikūs žmonės, neįtikėtinos apsistojimo vietos, nuostabūs žygiai pėsčiomis ir skaniausias maistas“, – taip laiką su bičiulėmis apibūdino G.King.