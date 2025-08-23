Kopenhagos mados savaitėje – tvarumas, retro glamūras ir drąsūs įvaizdžiai

2026-ųjų pavasario ir vasaros sezono programa apėmė daugiau nei keturias dešimtis kolekcijų pristatymų – nuo tarptautiniu mastu pripažintų vardų iki drąsių naujų kūrėjų.
Ant podiumų savo kolekcijas pristatė tokie žinomi prekių ženklai kaip „Marimekko“, „Filippa K“, „Cecilie Bahnsen“, „Gestuz“, „Rotate“ ir kiti.
Savo prekės ženklo dešimtmetį „Cecilie Bahnsen“ paminėjo įspūdinga retrospektyvine kolekcija.
Dizainerė sujungė archyvinius siluetus su naujomis interpretacijomis, sukurdama subtilų dialogą tarp praeities ir dabarties.
Kiti dizaineriai taip pat eksperimentavo su erdvėmis ir formatais: nuo „OperáSport“ baseino scenos iki romantiško „The Garment“ pristatymo istoriniame karališkajame pastate.
Kopenhagos mados savaitė ir toliau griežtai laikosi tvarumo strategijos – visi dalyvaujantys prekių ženklai privalo atitikti aukštus aplinkosaugos reikalavimus.
Tai suteikia renginiui ne tik estetinės, bet ir etinės vertės, kurią vertina viso pasaulio mados bendruomenė.
Nicklas Skovgaardas – vienas talentingiausių Danijos kūrėjų.
Savamokslis dizaineris N.Skovgaardas išgarsėjo dėl teatrališkų apdarų siluetų ir meistriškai naudojamų rankų darbo tekstilės technikų. Jo kūryboje gausu 9-ojo dešimtmečio glamūro atgarsių – pūsti sijonai, baroko elementai, blizgučiai ir net Madonnos ikonografija.
Šią retro dvasią jis įvelka į šiuolaikines formas, derindamas žaismę ir eleganciją.
Gatvės stiliaus pulsas, kaip visada, buvo ne mažiau svarbus nei podiumas. Šį sezoną miesto gatvės virto spalvingu „moodboard’u“ – ryškios spalvos, languoti ir taškuoti raštai, drąsūs formų deriniai ir netikėtai išpopuliarėję „flip-flop“ (liet. „šlepetės“) tapo neformaliu, bet drąsiu net vakarinio įvaizdžio akcentu.
Danų dizaino filosofiją, jungiančią komfortą ir išraiškingumą, atspindėjo ne tik drabužiai, bet ir bendra renginio nuotaika.
