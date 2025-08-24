Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Žmonės
Stilius
2025 m. rugpjūčio 24 d. 08:22
Vasarą Nidoje leidusi Ieva Mackevičienė atsivėrė apie laiką kurorte: „Kvepia didele rizika“
2025 m. rugpjūčio 24 d. 08:22
Lrytas Premium nariams
Verslininkė, nuomonės formuotoja Ieva Mackevičienė (36 m.) su vyru Rolandu (41 m.) ir vaikais – sūnumi Motiejumi (11 m.) ir dukterimi Meile (7 m.) atostogauti į Nidą vyksta kasmet.
Daugiau nuotraukų (12)
Ieva Ambrazaitė-Mackevičienė
Rolandas Mackevičius
Atostogos
Rodyti daugiau žymių