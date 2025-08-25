Orai
Žmonės
Stilius
2025 m. rugpjūčio 25 d. 20:56
Šeimos pagausėjimo su M. Požėlaite laukiantis S. Phamas – apie iššūkius ir jautrius momentus: „Apsiašarojo“
2025 m. rugpjūčio 25 d. 20:56
Lrytas Premium nariams
Supermodelis Simonas Phamas (32 m.) su sužadėtine Marija Poželaite (28 m.) jau ne vieną mėnesį gyvena pakiliomis laukimo nuotaikomis – netrukus jųdviejų namuo-se krykštaus pirmagimis.
Tuen Simonas Phamas
Nėštumas
Šeima
Rodyti daugiau žymių