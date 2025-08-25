Žvaigždžių savaitėje – Kylie Jenner gimtadienis ir Logano Paulo vestuvės

Šventė kitaip
Be prabangos ir pompastikos – taip 28-ąjį gimtadienį pasitiko garsioji nuomonės formuotoja, verslininkė Kylie Jenner.
Nusprendusi užnugaryje palikti trankius vakarėlius, šį kartą su artimiausiais žmonėmis laiką ji leido gamtoje, kur šokius pakeitė tapymas ant drobės.
„Geriausias gimtadienis! Esu labai dėkinga savo šeimai ir draugams už tai, kad šis savaitgalis buvo toks ypatingas ir kupinas meilės. 28 metai – nuostabūs.
Ir seseriai Kendall Jenner iš visos širdies dėkoju už tai, kad viską taip puikiai suplanavo. Esu labai laiminga, kad tave turiu“, – džiaugėsi Kylie.
Ranką papuošė deimantai
Beveik po dešimtmečio draugystės futbolo žvaigždė Cristiano Ronaldo (40 m.) paprašė savo vaikų motinos modelio Georginos Rodriguez (31 m.) rankos.
Garsaus vyro mylimosios pirštą papuošė visą pasaulį aiktelėti privertęs žiedas su daugiau nei 30 karatų deimantais.
„Taip, sutinku. Šiame ir visuose savo gyvenimuose“, – dalindamasi sužadėtuvių akimirka laimės neslėpė G.Rodriguez.
Pora kartu augina dvi dukras – 7-erių Alaną ir 3-ejų Bellą, Georgina taip pat rūpinasi kitais trimis Ronaldo vaikais – 15-mečiu Cristiano jaunesniuoju bei 8-mečiais Mateo ir Eva Maria.
Šeimos drama stiprėja
Praėjus trejiems metams po santuokos privačios ceremonijos metu įžadus nusprendė atnaujinti fotografas Brooklynas Beckhamas (26 m.) ir jo žmona aktorė Nicola Peltz (30 m.).
Dar kartą balta suknele pasipuošusi žinoma moteris netvėrė džiaugsmu ir pasauliui garsiai sakė, kad ši diena jiems reiškia labai daug.
Nors šalia Nicolos buvo turtais garsėjanti jos šeima (nuotr. apačioje), garsiųjų Brooklyno tėvų – dizainerės Victorios ir buvusio futbolininko Davido Beckhamų – nebuvo.
Gandai, kad vyriausiasis garsios šeimos sūnus nebenori bendrauti su tėvais, tik dar labiau stiprėja – Beckhamai apie jautrią sūnaus šventę sužinojo tik iš žiniasklaidos.
Vestuvėse – neįprasta tradicija
Šalia Komo ežero Italijoje vienas kitam „taip“ ištarė amerikiečių „YouTube“ ir socialinių tinklų žvaigždė Loganas Paulas (30 m.) ir jo mylimoji danų modelis Nina Agdal (33 m.).
„Ponas ir ponia Paulai“, – dalindamiesi vos keliais privačios šventės kadrais džiaugėsi jaunavedžiai.
Nors iškilmių metu buvo daug jautrių momentų, netrūko ir itin šmaikščių. Vienas jų – sena danų tradicija.
Vakarui įsisiūbavus vestuvėse dalyvavę vyrai pakėlė Loganą ir prakirpo jo kojines. Legenda sako, kad tai jį sustabdys nuo ėjimo „į kairę“.
