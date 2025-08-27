Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsStilius

Karalienės Camillos sūnus išdavė dar niekur negirdėtas monarchės paslaptis: paaiškėjo, kokia ji už uždarų durų

2025 m. rugpjūčio 27 d. 19:57
Lrytas Premium nariams
Karalienė Camilla (78 m.) yra ne tik Jungtinės Karalystės karaliaus Karolio III (76 m.) žmona, bet taip pat dviejų vaikų – dukters Lauros Lopes (47 m.) ir sūnaus Tomo Parkerio-Bowleso (50 m.) motina.
Daugiau nuotraukų (4)
Kornvalio kunigaikštienė CamillaKaralius Karolis IIIgaminimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.