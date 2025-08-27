Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Saugumo kodas
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Žmonės
Stilius
2025 m. rugpjūčio 27 d. 19:57
Karalienės Camillos sūnus išdavė dar niekur negirdėtas monarchės paslaptis: paaiškėjo, kokia ji už uždarų durų
2025 m. rugpjūčio 27 d. 19:57
Lrytas Premium nariams
Karalienė Camilla (78 m.) yra ne tik Jungtinės Karalystės karaliaus Karolio III (76 m.) žmona, bet taip pat dviejų vaikų – dukters Lauros Lopes (47 m.) ir sūnaus Tomo Parkerio-Bowleso (50 m.) motina.
Daugiau nuotraukų (4)
Kornvalio kunigaikštienė Camilla
Karalius Karolis III
gaminimas
Rodyti daugiau žymių