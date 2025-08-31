Žvaigždžių savaitėje – pirmasis Justino Bieberio sūnaus gimtadienis ir įsimintinas Madonnos gimtadienis

Į namus atkeliavo šventė
Dainininko Justino Bieberio (31 m.) ir modelio Hailey Bieber (28 m.) sūnui Jackui Blues suėjo vieni metai.
Po devyniais užraktais asmeninį gyvenimą sauganti pora dar nė karto nepaslydo – sūnaus veido nematė niekas, tačiau svarbia proga Hailey leido iš šiek tiek arčiau pažvelgti į pirmagimį.
„Metai su tavimi, mano nuostabus berniuk. Su pirmuoju gimtadieniu, Jackai Blues. Tu esi mūsų laimė“, – džiaugėsi laiminga mama.
Sugrįžo ten, kur viskas prasidėjo
Prieš metus amžiną meilę aktorei Amy Jackson (33 m.) prisiekęs aktorius, serialo „Liežuvautoja“ žvaigždė Edas Westwickas (38 m.) grįžo ten, kur viskas prasidėjo, – į saulėtąją Italiją.
„Praėjo metai nuo mūsų vestuvių, todėl ši kelionė į Kaprį buvo ypatinga – šventėme pirmąsias santuokos metines ir su visa šeima mėgavomės „la dolce vita“ (liet. saldžiu gyvenimu).
Nuo svajonių vilos su kvapą gniaužiančiais vaizdais iki tobulai sudėlioto maršruto – paplūdimio klubai, restoranai, paslėpti perliukai... Kiekviena detalė buvo magiška“, – taip šį pabėgimą apibūdino Edas.
O metai buvo itin produktyvūs, mat į Italiją pora grįžo ant rankų jau sūpuodama sūnų Oscarą Alexanderį.
Ant kelio priklaupė pati
„Prieš trejus metus susitikome, po metų jis man pasipiršo, o dabar, dar po metų, tai padariau aš“, – dalindamasi jautriais kadrais brūkštelėjo Bella.
Mylimojo rankos ji paprašė namuose, juos papuošusi gėlėmis ir žvakėmis, tačiau šis žingsnis sulaukė daug kritikos.
Gerbėjai buvo itin sutrikę, kodėl aktorė piršosi Markui, jei jis visai neseniai paprašė jos rankos.
Svajonę išpildė per gimtadienį
Popmuzikos legendai Madonnai sukako 67-eri. Kada geriau pildyti svajones, jei ne per gimtadienį? Todėl minėdama svarbią progą ji nusprendė padaryti tai, apie ką svajojo ne vienus metus.
„Daugelį metų svajojau išvysti „Palio di Siena“ žirgų lenktynes Sienoje, kurios vyksta mano gimimo dieną nuo pat 1482-ųjų!
Žodžiais neįmanoma nusakyti nei jaudulio, nei įtampos, nei visos šios didingos šventės! Tai išties sakralus reginys – tūkstančiai žmonių sulaikę kvapą nugrimzta į tylą prieš prasidedant lenktynėms.
O pačių lenktynių tiesiog neįmanoma apibūdinti. Svajonės išsipildo! Su gimtadieniu sveikinu save! Ciao, Italija!“ – džiaugėsi Madonna.
Priėmė gyvenimą pakeitusį žingsnį
Praėjusias metais aukso žiedus sumainę aktorė Millie Bobby Brown (21 m.) ir modelis, legendinio dainininko Jono Bon Jovi (63 m.) sūnus Jake’as Bongiovi (23 m.) žengė dar vieną itin svarbų žingsnį – įsivaikino mergaitę.
„Šią vasarą mūsų šeimą papildė miela mažylė. Esame be galo laimingi galėdami pradėti šį nuostabų naują tėvystės etapą – ramiai ir privačiai.
Mes jau esame trise“, – rašė naują vaidmenį besimatuojanti pora, kol kas dukters vardą ir atvaizdą laikanti paslaptyje.
